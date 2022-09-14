Lufthansa'da yeni dönem! Alman hükümeti tüm paylarını sattı | Genel Haberler

Alman hükümeti pandemi dönemindeki kurtarma yardımı ile sahip olduğu tüm Lufthansa hisselerini sattı.

Lufthansa'da Alman hükümeti bulunan tüm paylarını Klaus-Michel Kuehne'ye sattı.

Koronavirüs pandemisinde zor günler geçiren Lufthansa'nın paylarını kurtarma amacıyla alan Alman hükümet tüm paylarını satarak şirketten çıkmış oldu.

Satışa taraf olan Klaus-Michel Kuehne, Lufthansa'daki payını yüzde 17,5'e yükseltti.

İFLASTAN KURTARMIŞTI

Almanya'nın Ekonomik İstikrar Fonu, Lufthansa'yı pandemide zor günlerden çıkarmış ve iflastan kurtarmıştı. Pandemi sırasında 9 milyar euro büyüklüğünde paket Lufthansa'ya sunulmuş ve bunun karşılığında da Alman hükümeti şirketin paylarını almıştı.

Ekonomik İstikarar Fonu elinde bulunan hisseleri Ekim 2023'e kadar satmayı planlıyordu. Bugün yapılan açıklamayla birlikte hisse satışı tamamlandı.

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