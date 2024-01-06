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Louis Vuitton hanedanının varisi belli mi oluyor? Milyarder Arnault'tan flaş atama

06.01.2024 - 12:30 | Son Güncelleme :
Louis Vuitton hanedanının varisi belli mi oluyor? Milyarder Arnault'tan flaş atama | Genel Haberler

Dünyanın en zengin 3'üncü kişisi Bernard Arnault, sahibi olduğu moda imparatorluğu LVMH'nin saat bölümünün başına en küçük ikinci çocuğu Frederic Arnault'u atadı. Frederic'in kardeşleri de holdingde önemli pozisyonlara sahip durumda.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Lüks ürünler üreten Fransız şirketi Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault, şirketin saat bölümünün başına en küçük ikinci çocuğu 29 yaşındaki Frederic Arnault'u getirdi. Frederic Arnault, toplamda yaklaşık 1.5 milyar euro ciroya sahip olan İsviçreli saat markaları TAG Heuer, Hublot ve Zenith'i yönetecek. Bu hamle, LVMH'nin lüks pazardaki zorlu rekabet ortamında saatlere yeniden odaklandığının altını çiziyor. Frederic Arnault daha önce TAG Heuer'in CEO'su olarak görev alıyordu. 

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167 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumundaki Bernard Arnault, Louis Vuitton ve Christian Dior gibi markaların da sahibi olan Fransız holdingi LVMH'nin başında bulunuyor. Holding, saat pazarına ilk kez 1999 yılında TAG Heuer ve Zenith'i satın alarak girdi.

KARDEŞLERİ DE HOLDİNGDE ÖNEMLİ POZİSYONLARDA 

Bernard Arnault'tan sonra LVMH'nin kim tarafından yönetileceği medyada tartışma konusu. 5 çocuğu olan Arnault'un son yıllarda çocuklarına verdiği görevler ile kendisinden sonra şirket yönetimini şekillendirdiği düşünülüyor. Frédéric'in kardeşleri de grupta kilit pozisyonlarda bulunuyor. Küçük kardeşi 26 yaşındaki Jean Arnault, Louis Vuitton'da yönetici pozisyonunda. Frederic'in ağabeyi 31 yaşındaki Alexandre, holdingin değerli taş firması Tiffany'nin CEO'su iken Bernard Arnault'un en büyük oğlu 46 yaşındaki Antoine Arnault ailenin holding şirketini yönetiyor. Bernard Arnault'un tek kızı 49 yaşındaki Delphine ise Dior'un genel müdürü. 

Ancak Frederik Arnault bu atamadan sonra yaptığı açıklamada veraset konusunu asla düşünmediklerini söylüyor. Frederic Arnaul "Buradayım çünkü yaptığım işi seviyorum. Markaları seviyorum. Projeyi ve yolculuğu seviyorum. Veraset bugün düşündüğümüz bir konu değil. Zamanı gelince gelecektir" dedi. Ayrıca Arnault, yeni görevi nedeniyle babasıyla Paris'te daha fazla vekit geçirebileceği için mutlu hissettiğini de sözlerine ekledi. 


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