Lastik şirketlerine rekabet soruşturması

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Rekabet Kurulunun (Kurul) 07.03.2024 tarihli ve 24-12/230-M sayılı kararıyla otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında, rakipler arasında rekabete hassas bilgi değişimi, rakipler arasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, bayilerin yeniden satış fiyatının belirlenmesi, bayiler arasında bölge ve müşteri paylaşımı yapılması, bayilerle münhasırlık anlaşmaları yapılması, bayilere getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü iddiaları bakımından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak önaraştırma yapılmasına karar verildi.

Önaraştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde; rekabetin kısıtlandığına yönelik şüpheler ciddi ve yeterli bulunmuş olup, otomotiv lastiği sektöründe üretici, distribütör/bayi olarak faaliyet gösteren;

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Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ,

Michelin Lastikleri Ticaret AŞ,

Otomotiv Lastikleri Tevzi AŞ,

Abdulkadir Özcan Otom. Lastik. San. Tic. AŞ,

Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ,

Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler AŞ,

Goodyear Lastikleri Türk AŞ,

Hankook Lastikleri AŞ,

Özcanlar Lastik San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Kardeşler Ulaşım Jant Mot. Araçlar Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.,

Aydın Lastik Sat. Ser. Hiz. Ltd. Şti. ,

Abdullah Özdoğan Tic. Ot. Petrol İnş. Mak. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.,

Prolas Otom. Nak. Hırdavat San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Modül Lastik Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi,

Cengizler Oto Lastik Pazarlama İnşaat Turizm Nakliyat Tekstil Emlak İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti.,

Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ,

hakkında Kurulun 21.11.2024 tarihli ve 24-49/1091-M sayılı kararı ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildi.