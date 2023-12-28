Küresel tahviller son iki ayın zirvesinde | Genel Haberler

Küresel tahviller merkez bankalarının faiz indirimi beklentisiyle yükseldi.

Küresel tahviller, merkez bankalarının faiz oranlarını düşüreceği beklentisi ile son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Singapur'daki Mizuho Bank'ın ekonomi ve strateji başkanı Vishnu Varathan Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Tahvil piyasasındaki yükselişin şiddeti yatırımcıların toplam getirisini gerçekten artırdı. Piyasalarda yine gevşek para politikasına doğru yolu yarıladığımızın sinyalleri var" dedi.

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Tokyo merkezli Fivestar Asset Management'ın kıdemli yöneticisi Hideo Shimomura da "Şu anda gördüğümüz şey bir tahvil karnavalı. Tahvil yatırımcıları kış uykusuna yattı ve şimdi onların inlerinden çıkmak için büyük arzuları olduğunu hissediyorum" açıklamasında bulundu.

Küresel borçlanma kriteri olan 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi yaklaşık yüzde 3,81 civarında seyrediyor.

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