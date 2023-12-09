Küresel ekonomide yavaşlama beklentisi | Genel Haberler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, açıkladığı "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda önümüzdeki yıl dünya genelinde büyümenin yavaşlayacağını kaydetti. Açıklanan raporda küresel ekonominin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,5’ten yüzde 2,9 seviyesine çıkarıldığı belirtilirken, gelecek sene ise büyümenin yüzde 2,1’e gerilemesinin beklendiği ifade edildi. Raporda ayrıca Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,1 büyümesinin beklenildiği belirtildi. Enflasyonun ise Türkiye'de 2024 y

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, açıkladığı "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda önümüzdeki yıl dünya genelinde büyümenin yavaşlayacağını kaydetti. Açıklanan raporda küresel ekonominin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,5’ten yüzde 2,9 seviyesine çıkarıldığı belirtilirken, gelecek sene ise büyümenin yüzde 2,1’e gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

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Raporda ayrıca Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,1 büyümesinin beklenildiği belirtildi. Enflasyonun ise Türkiye'de 2024 yılında yüzde 38'e gerilemesinin tahmin edildiği aktarıldı.

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