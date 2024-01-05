Kur korumalı mevduatta 25.4 milyar liralık düşüş | Genel Haberler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 2 trilyon 651 milyar 831 milyon liradan 2 trilyon 626 milyar 353 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de 25.4 milyar liralık düşüş gerçekleşti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 651 milyar 831 milyon liradan 2 trilyon 626 milyar 353 milyon liraya geriledi.

KREDİ VE MEVDUATLARDA ARTIŞ

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Aynı haftada krediler 11 trilyon 479,5 milyar TL'den 11 trilyon 630,3 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 674 milyar TL'den 14 trilyon 843,1 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 497,9 milyar TL'den 1 trilyon 513,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 99,8 milyar TL'den 154,9 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175,1 milyar TL'den 191,4 milyar TL'ye çıktı.

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