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Kripto paralardan büyük kaçış

03.08.2021 - 08:38
Kripto paralardan büyük kaçış | Genel Haberler

Kripto para birimlerinden çıkış son 4 haftadır devam ederken büyük çoğunluğunu ise Bitcoin oluşturdu.

Kripto para birimlerindeki sert düşüşün ardından toparlanmanın gerçekleşmemesi nedeniyle satışlar devam ediyor. CoinShares tarafından yapılan çalışmaya göre 4 haftadır kripto paralardan çıkışlar devam ediyor. Sermaye çıkışlarının neredeyse tamamı Bitcoin tarafında oluşuyor.

19.5 MİLYAR DOLAR

Kripto para ve fonlarından sermaye çıkışı 30 Temmuz'da 19.5 milyar dolara ulaştı. Mayıs ayından bu yana kripto paralardan 295 milyar dolar çıkış oldu. Bu çıkışa rağmen Bitcoin ürün ve fonlarına 4.1 milyar dolar giriş sağlandı.

BITCOIN YÜKSELİYOR AMA ÇIKIŞ DA YAŞANIYOR

Stratejistler, Bitcoin fiyatları artarken yaşanan çıkışı kar realizasyonu olarak ifade etti. Bitcoin geçtiğimiz hafta 43 bin dolar seviyesini görmüştü.


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