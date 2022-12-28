Kripto paralarda durgunluk! Kraken'den flaş karar | Genel Haberler

Dünyanın sayılı büyük kripto para borsalarından Kraken, Japonya'da faaliyet göstermeme kararı aldı.

Zor günler geçiren kripto para piyasalarında her geçen gün bir soruna şahitlik ediliyor. Dev kripto para borsaları batarken bazıları da faaliyet alanlarını küçültmeye gidiyor.



Son 1 yıldır analistler kabul etmese de ayı piyasasından bir türlü çıkamayan kripto paralara yatırım yapanlar büyük kayba yöneldi. Paraları hem enflasyon karşısında erirken hem de kripto paralar prim yapmadı.

ABD'li kripto para borsası Kraken de yeni aksiyon aldı. Kraken Japonya'daki faaliyetlerini 31 Ocak 2023 itibarıyla sonlandıracağını ve Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'ndan (JFSA) kaydın silineceği belirtildi.

GÜVEN SORUNU OLUŞTU

Küçük yükselişlerde yetkisi ve bilgisi olmayan analistlerin yönlendirmeleriyle kripto paraya yönelen yatırımcılar sürekli kayba yönelince paralarını çekmeye başladı.

Bitcoin 1 yılı aşkın süredir tarihi zirvesinin yakınına bile gelemezken düşüşler de devam etti.

Bitcoin bir süredir 16500 dolar seviyelerinde stabil seyre yöneldi. Ethereum da 1200 dolar seviyelerinde alıcı buluyor. Küresel çaptaki enflasyon karşısında kripto paraya yatırım yapanlar büyük kayıplar yaşamış oldu.

FTX İFLAS ETTİ

Kripto para piyasalarının işlem hacmi açısından en büyük üçüncü kripto para borsası olan FTX iflas etti. Şirket iflas başvurusunda bulundu. Şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa ederek şirketten ayrıldı. Sonrasında tutuklandı ve kefaletle salıverildi.

LİKİDİTE YETERSİZLİĞİ SONU OLDU

FTX'in sonunu likidite yetersizliği getirdi. Binance'ın satın alacağını açıklamasıyla kurtulması beklenen FTX sonrasında Binance'ın satın almadan vazgeçmesiyle iflasa sürüklendi.

KRİPTO PARA YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT!

Ülkemizde kripto para konusunda herhangi bir regülasyon bulunmuyor. Dünyanın farklı ülkelerinde de durum farklı değil. Yurt dışı menşeli ya da yerli kripto para borsalarına yatırım yaparken çok dikkatli olunması gerekiyor. Kripto para işlemleri yapıldıktan sonra kripto paraların borsalarda değil, soğuk cüzdanlarda bekletilmesi gerekiyor. Böylece kripto para borsası batsa da cüzdanınızdaki kripto varlıklar bu olaydan etkilenmemiş oluyor.

Ayrıca kripto paralarda marj aralığı bulunmadığı için paranız bir anda katlanabilirken bir anda da sıfırlanabiliyor. Bu riski azaltmak için sürekli stoploss noktasını belirlemeniz ve her gün stop noktalarına yönelik satış emirlerini girmeniz gerekiyor.

UZMAN, ANALİST, YORUMCULARIN TAVSİYELERİNE İNANMAYIN

Bunun yanında Kripto Para uzmanı, analisti, yorumcusu olarak kendini tanıtan, videolar çeken, tweet atan kişilere itibar edilmemesi gerekiyor. Bu kişiler ya bir kripto para borsasının çalışanı ya da kendi elinde tuttuğu kripto varlıklara yatırımların artması için olumlu yorum yapanlardan oluşuyor. Kripto para borsası çalışanları şirketleri komisyon alsın diye uygun olmayan tavsiyelerde bulunup yatırımcılarına kaydettirebiliyorlar. Devlet tarafından da kripto para konusunda herhangi bir lisanslarının bulunmaması nedeniyle yaptıkları yorumlar bağlayıcılık sağlamıyor ve bu da kontrolsüz olmasından dolayı tehlike oluşturuyor. Son bir yılda yapılan analiz ve yorumlara bakıldığında sözde uzman, analistlerin yaptıkları değerlendirmelerin ne kadar boş olduğu net olarak görülüyor. Kripto para yatırımı yaparken her türlü riski göze alıp, kontrollü işlem yapılması gerekiyor.

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