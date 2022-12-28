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Konutta dev hamle: ‘Yüzyılın Kampanyası’ geliyor...

28.12.2022 - 07:26 | Son Güncelleme :
Konutta dev hamle: ‘Yüzyılın Kampanyası’ geliyor... | Genel Haberler

Dar gelirliler için tarihi sosyal konut hamlesi başlatan hükümet, orta ve orta üstü gelirli vatandaşlar için de yeni bir kampanya hazırladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi.

Edinilen bilgilere göre ‘Yüzyılın Kampanyası’ adıyla açıklanacak dev hamlede hem konuta erişim kolaylaşacak, hem de üretim desteklenecek. Ocak ayında devreye alınması planlanan pakette en önemli argüman kredi faizi olacak. Bugün kamu bankalarında dahi kredi faizi yüzde 1.29-1.36 bandında. Özel bankalarda yüzde 2’nin üzerinde. Faizin yüksek ve kredi imkanlarının sınırlı olmasının tüketicileri zorladığını gören kamu, yeni kampanyada faizi yüzde 1’in altına düşürmeyi planlıyor. Faiz oranının gelire göre farklı olması, ilk kez ev alacaklara ek avantaj sağlanması bekleniyor. Faiz oranı kadar ödeme süresi de alım kararında önemli bir kriter. Bu alanda da alıcıları rahatlatmak için 15 yıl vade imkânı getirilmesi düşünülüyor.

GELİR ŞARTI

Kampanyadan gerçek ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için bir gelir sınırı belirlenmesi gündemde. Sosyal konutta olduğu gibi bir hane geliri açıklanması, bu sınırı aşmayanların alım yapması öngörülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde Hürriyet’e verdiği röportajda, kampanya ile ilgili önemli bir detaya dikkat çekti.

İlk evini alacak vatandaşlara avantaj sağlanacağını dile getiren Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: “Kampanya ile hem vatandaşın alım şartları iyileşecek, hem de üretimin artması için geliştiricilere finansal destek sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ana hedefimiz ilk evini alacak vatandaşlara avantaj sağlamak olacak. Kampanya ticari bir araç olmayacak, barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Yani biri ‘kampanya şartları güzel, ev alıp satıp kazanayım’ diyemeyecek. Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız.” Konut piyasasında azalan üretimle bozulan arz-talep dengesi ve artan maliyetler ciddi sonuçlar doğurdu. Son 1-1.5 yılda konut fiyatlarının ve kiralarının hızla yükselmesi her kesimi derinden etkiledi. Bu nedenle kampanya ile konut arzının artması ve piyasanın regüle edilmesi de hedefleniyor.

 


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