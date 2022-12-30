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Kripto Faruk'un iadesi onandı

30.12.2022 - 14:25 | Son Güncelleme :
Kripto Faruk'un iadesi onandı | Genel Haberler

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 17 Kasım'da verilen Türkiye’ye iade edilme kararı, bugün Durres Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırmaktan kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk’ta Türkiye'ye iadesine ilişkin karar verildi. Mahkeme iade kararını onadı.

KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Faruk Fatih Özer’in, 20 Nisan 2021 günü İstanbul Havalimanı’ndan Arnavutluk’a kaçış görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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Güvenlik kamerası görüntülerinde, Faruk Fatih Özer’in, 20 Nisan Salı günü saat 17.15’te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile İstanbul havalimanına geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ettiği görülüyor. Özer, arka koltuktaki sırt çantasını alarak 3 numaralı kapıdan 17.21’de terminale giriyor. Saat 17.46’da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yapan Özer, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57’de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırıyor. Faruk Fatih Özer, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra saat 19.25’te C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gidecek olan uçağa biniyor.


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