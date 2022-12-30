Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak | Genel Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören Nüfus Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile bir çalışma yapıldığını belirterek, "Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti. Yıl boyunca nüfus idarelerinde çalışan personellere, gösterdikleri çalışma performansından dolayı teşekkür eden Bakan Soylu, vatandaşların nüfus müdürlüklerindeki işlerinin eksiksiz ve hızlı bir şekilde tamamlandığına vurgu yaptı.

Burada konuşan Bakan Soylu, bu yıl Türkiye’deki nüfus idarelerinde 29 milyon 808 bin vatandaşın yüz yüze işlem yaptığını belirterek, "Bu vatandaşların her biriyle arkadaşlarımız muhatap oldular. Aynı zamanda Nüfus Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğümüz de E Devlet konusunda Türkiye’de en önemli olan kurumlardan birisi ve E Devlet’ten yaklaşık 146 milyon işlem gerçekleşti" diye konuştu.

“12 MİLYON 117 BİN YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU OLDU”

Bakan Soylu, geçen yıl ortalama verilen pasaport sayısının 2 milyon 188 bin olduğu bilgisini vererek, "Bu seneki pasaport başvuruları bugün hariç 4 buçuk milyonu aşmış durumda. Sürücü belgelerinde de bu yıl büyük bir talep oldu. Geçen yıl 3 milyon 400 bin sürücü belgesi verirken bu yıl ise yaklaşık 6 milyon ehliyet verdik. Özellikle kimlik başvurularında ise geçen yıl 9 milyon 242 bin yeni kimlik belgesi verirken bu sene 12 milyon 117 bin yeni kimlik kartı başvurusu oldu" diye konuştu.

"BANKALARLA ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ"

BDDK ile bir çalışma halinde olduklarını belirten Soylu, “Bankalardan bundan sonra yeni kimlik kartı olmadan işlem yapılmaması hususunda bir çalışma yapıyoruz. 2023’ün bu protokolü imzaladıktan sonra da yeni kimlik kartlarında hususunda BDDK ile olan anlaşmayı gerçekleştirmiş olacağız bundan sonra bankalardan yani kimlik kartlarının dışında işlem yapılmamasını da sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“BU YIL TOPLAM 11 MİLYON PASAPORT BASMA KABİLİYETİNE ULAŞACAĞIZ”

Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planladıklarını dile getiren Soylu, “Şimdiye kadar 652 bin pasaport verdik. Günde ortalama 7-8 bin pasaport talebi vardı. Biz ilk kapasite olarak 10 binle başladık ama vatandaşlarımıza şunu söylemek isteriz. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız. Böylece Türkiye hem yerli ve milli pasaportu üretmiş hem de tüm vatandaşların talebini karşılamış olacak” ifadelerini kullandı.



Soylu konuşmasının ardından Keçiören Nüfus Müdürlüğünde bulunan vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

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