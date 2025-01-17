Konya Çevreyolu'nun 2. kısmı bugün açılıyor... Bakan Uraloğlu: Şam ve Halep Havalimanlarını ayağa kaldıracağız

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Konya Çevreyolu'nın 2. kısmı etap açılışı için açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun CNN Türk'e açıklamaları şu şekilde:

Büyükşehirleri çevre yollarıyla geçmeyi planlıyoruz. Konya Orta Anadolu'nun en hızlı gelişen kentlerinden bir tanesi. Şimdi bütün Konya'nın etrafını çepeçevre geçecek 122 kilometrelik bir çevreyolumuz var.

Karaman'la Adana arası 22 km açıldı.

3 gidiş 3 geliş toplam 6 şeritli konforlu bir yol.

Yakıt ve zamandan yaklaşık yıllık 6 milyar TL tasarruf olacak.

SURİYE'YE YATIRIM: ŞAM VE HALEPİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Biz öncelikle oranın ayağı kalkması için neler yapabiliriz sayın Cumhurbaşkanı'nın tüm bakanlara talimatı budur.

5 tane havalimanı var ama Şam ve Halep'i ayağı kaldırma gayreti içindeyiz. Radar sistemi olmayan havalimanı bunlar. Zaman alacak ama seferleri başlatalım istiyoruz.

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Kara ve demiryolu ile ilgili tespitleri yapmaya başladık.

GSM haberleşmesinde Türk kökenli iki firma orada faaliyet içinde.

2 tane hazır liman istenen seviyede olmamasına karşın yük nakline başladı.

Sosyal Medya'da çocuklarımızı korumaya yönelik 16 yaş altındaki gençleri sosyal medyadan uzak tutma, onların erişimini disipline etme çalışması var. Yıl içinde bir düzenleme yapacağız.