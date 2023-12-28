Konutunu kısa süreli kiraya verenler dikkat! Belge almayanlar yandı... Cezası 1 milyon TL | Genel Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" yürürlüğe girdi. Yönetmelikle beraber konutunu günlük veya haftalık olarak kısa süreli kiraya vermek isteyenlerin bazı kriterlere uyarak izin belgesi alması gerekiyor. İzin belgesi için binada bulunan diğer kat maliklerinin onayı da şart. Belge olmayan kiralama yapanları ise 1 milyon TL'ye varan cezalar bekliyor. Uzmanlar bu yönetmelik ile kısa süreli kiralama

Tek seferde 100 günden daha kısa süreli yapılan konut kiralamaları kanun kapsamına alındı. Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik ile konutların günlük veya haftalık olarak kısa süreli turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesinin alınması zorunlu hale geldi.

Gerekli izin belgesinin alınabilmesi için kısa süreli kiraya verilecek konutlar ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafndan bazı kriterler getirildi. Bu kriterlerde evlerin girişine plaket asılması, kiralanacak konutlara yangın dedektörü takılması ve tüm kat maliklerinden izin alınması gibi şartlar göze çarpıyor.

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Bu kriterlere uygun konutlara sahip kişiler kısa süreli kiralama belgelerini alabilmek için 1 Ocak 2024'ten itibaren e-devlet üzerinden başvurularını yapmak zorundalar. Bakanlığa yapılacak fiziki başvurular ise geçersiz sayılacak.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, düzenleme öncesinde konutların vergi levhassız bir biçimde hiçbir kimlik veya tapu sahipliği olmayan binlerce kısa süreli kiralama ilanlarının sitelerde yayınlanabildiğini söylüyor. Özelmacıklı "Bu husus ayrıca bazı ilanların verilme amacının farklı nitelikteki hizmetlere aracılık şekli ile de kullanıldığı değerlendirilebilir" demekte.

Özelmacıklı bu yönetmeliğe göre sezonluk kiralamaların kanun kapsamı dışında olduğunu söylüyor. Gayrimenkul uzmanı "Ama haftalık, 10 günlük verilenler düzenlemeye uymak zorunda" diyor. Ayrıca Özelmacıklı "Bakanlıkça nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmak zorunda" demekte.

TÜM KAT MALİKLERİNİN NOTER TASDİKLİ ONAYI GEREKİYOR

Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, en önemli kriterin, 100 günden az kiraya verilecek olan konutlar için binada bulunan diğer kat maliklerinin onayını almak gerekiyor dedi. Kas "Yeni kanun ile bir apartmanda 10 daire varsa kalan 9 dairenin de kat maliklerinin noter tasdikli onayı gerekiyor. Bir kat maliki izin vermezse bile bu belge alınamıyor. 3 daireden az olan binalarda komşuların onayı gerekli değil" dedi.

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ÇOK CİDDİ CEZALAR VAR

Turizm belgesi alınmadan konutun kiraya verecekler ise çok ciddi cezalar ile karşı karşıya kalacak. Kas bu cezaları "Denetimler çok sıkı olacak. Bir komşunun şikayeti bile cezaya neden olacak. İlk ceza 100 bin TL. İlk ceza sonrası kriterlerin tamamlanması için 15 gün süre veriliyor. Tamamlanmamışsa ikinci denetim sonucu 500 bin TL ceza veriliyor. Yine 15 gün süre tanınıyor. Üçüncü sefer ceza ise 1 milyon TL" şeklinde açıklıyor.

EMLAK ACENTELERİNİ DE KAPSIYOR

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu yönetmeliğin emlak acentelerini de kapsadığını belirtti. Özelmacıklı "Emlak işletmesi de bu izin belgesi olmayan konutun kiraya verilmesine aracılık edemez. Ederse 100 bin TL'lik cezalar onları da bağlıyor" dedi.

VİLLA TİPİ MÜLKLERİN BELGEYİ ALMASI DAHA KOLAY

Tatil bölgelerinde yazın mülkünü kiraya verenlerle ilgili ise Özelmacıklı "Villa tipi mülklerin bu izin belgesini alması nispeten çok daha kolay. Asıl sorun apartman tipi konutlarda yaşanacak" ifadelerini kullandı. Özelmacıklı bazı Rezidansların ve yüksek nitelikli konutların ise yönetmelik dışında bırakıldığını da sözlerine ekledi.

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KİRALIK KONUT SAYISI ARTACAK

Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Belge alamayan vatandaşların kararı ve yapılacak denetimler sonrası Turizm Bakanlığı'nın getirdiği bu düzenleme ile önümüzdeki dönem kiralık konut sayısında artış yaşanacaktır" dedi.

KİRA FİYATLARINDA ESNEME OLABİLİR

Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas ise "Son 3 aydır konut kiralarında durgunluk söz konusu. Bu yasanın çıkmasıyla birlikte belgeyi alamayacağını düşünen kişiler evini kiralığa çevirdiler. Şubat ve Mart gibi daha fazla kiralarda arz göreceğiz. Bu durum sonucu belki kira fiyatlarına da bir esneme görebiliriz" dedi.

GETİRİLEN EN ÖNEMLİ KRİTERLER NELER?

Tabi kısa süreli kiralamaya uygun hale getirilmesi için kiraya verilecek konutların bazı önemli kriterlere uymak zorunda. Uzmanlar bu kriterler tamamlanmadan belge alınamayacağını söylüyor.

İzin belgesinin alınabilmesi için uyulması gereken kriterler için en az bir yatak, tuvalet-banyo, yaşam alanı ile mutfak düzenlemesi yapılması gerekiyor. Bu düzenlenen alanda şu kriterlerin yer alması gerekmekte:

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YANGIN DEDEKTÖRÜ, KROKİLER, YETERLİ SAYIDA YASTIK, ÇARŞAF, HAVLU...

*Konutta soğuk ve sıcak su, yatak odalarında nitelikli yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, banyoda kişi başı yüz ve banyo havlusu.

*Kimyevi yangın söndürücüler ile banyo-tuvalet hariç sabit ayrımı olan tüm bölümlerde yangına karşı duman dedektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki.

*Konutta kullanılan tefriş, dekorasyon, donanım ve cihazların standartlara uygun, temiz ve bakımlı ve çalışır durumda olması.

*Konutun kapasitesi; her yatak odası iki kişilik olacak şekilde hesaplanır, yatak odası sayıları haricinde en fazla iki kişilik kapasite ilave edilir. Bu şartları sağlayan oda sayısı daha fazla olsa dahi, aynı konutta konaklayabilecek kişi sayısı, üç yaşından küçük çocuklar hariç en fazla on iki kişidir. Belirlenen konut kapasitesi üzerinde kullanıcı alınamaz.

KONUTUN TANITIMI VE PAZARLANMASI

Konutun tanıtım ve pazarlamasının yapıldığı her türlü ortamda konutun izin belgesinin örneği okunaklı bir şekilde yayımlanmak zorunda. Bu tanıtımlarda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunlu:

*Konutun konumu, kişi kapasitesi, kaçıncı katta yer aldığı, balkon/teras bulunup bulunmadığı, yatak odası, salon/yaşam alanı ve banyo-tuvalet sayısı, odalarda yer alan yatakların iki kişilik, tek kişilik bilgileri, tefriş malzemeleri, pişirme, yemek hazırlama, soğuk saklama, sıcak/soğuk içecek hazırlama, servis malzemeleri, çamaşır, bulaşık makinası, televizyon, saç kurutma makinesi gibi donanımlar ile ısıtma-soğutma sistemleri, şahsi veya ortak kullanımda olan spor üniteleri, spa, yüzme havuzu, otopark imkanı bulunup bulunmadığı, konuta erişimde ve konut dahilinde yer alan erişilebilirlik düzenlemeleri, evcil hayvan kabul edilip edilmediği, kablolu/kablosuz internet imkanının bulunup bulunmadığı gibi bilgiler ve sunulan diğer hizmetlere ilişkin bilgilendirme.

*Site veya apartman yönetimi tarafından alınan kurallara ilişkin bilgilendirme.

*Konutu teslim alma ve kullanım süresi sonunda boşaltılma saatleri ile temizlik hizmeti verilip verilmediğine ilişkin bilgilendirme.

*Aynı sitede, binada veya yüksek nitelikli konutta aynı gerçek veya tüzel kişi adına birden fazla konut için başvuru yapılması durumunda tek izin belgesi düzenlenir; ancak her konut için ayrı plaket düzenlenir.

*Yüksek nitelikli konutlarda tüm konutların konut işletmesi tarafından kiraya verilmesi durumunda konut işletmesi adına tek izin belgesi ve plaket düzenlenir.



Eren Sakarya / Hurriyet.com.tr

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