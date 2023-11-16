  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Konut fiyatları yükseldi
‹ Önceki Haber Merkez Bankası'nın rezervleri arttı Merkez Bankası'nın rezervleri arttı Sonraki Haber › Döviz mevduatlarında hızlı düşüş Döviz mevduatlarında hızlı düşüş

Konut fiyatları yükseldi

16.11.2023 - 15:02 | Son Güncelleme :
Konut fiyatları yükseldi | Genel Haberler

Merkez Bankası'nın verilerine göre Eylül ayında konut fiyatları yüzde 4,3 oranında yükseliş gösterdi.

Konut satışları düşerken konut fiyatlarında artış devam ediyor. Konut fiyatları Ağustos ayına göre Eylül'de yüzde 4,3 artış gösterdi. Bir önceli yılın aynı ayına göre nominal yüzde 89,2, reel olarak ise yüzde 17,8 oranında arttı.

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre konut fiyat endeksi 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artarak 1088,1 seviyesinde oluştu.

Haberin Devamı

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 4,1, 5,5 ve 2,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 77,6, 102,7 ve 85,2 oranlarında artış gösterdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.015 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.012 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.