Kök maaşlar sisteme yüklendi... Milyonlarca emeklinin hesabına farklar yattı... İşte kök maaşı bulma yöntemi | Genel Haberler

Yaklaşık 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı farkları bugün hesaplara geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltti ve yeni maaşlar sisteme yansıdı. Kök maaşını bulmak isteyenler e-Devlet aracılığıyla kısa sürede kök maaşını görebiliyor.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farklar bugün hesaplara geçti. 2024 Temmuz ödeme dönemi itibarıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Fark aylık ödemeleri bugün itibarıyla emekli, dul ve yetimlerin hesaplarına geçmiş oldu.

3.7 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

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Düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak. Temmuz farkı kapsamında, emeklilere 2 bin 500 lira ödeme yapılacak.

MAAŞ SİSTEMİNE YANSIDI

Kök maaşlara gelen son zammın ardından en düşük emekli maaşı alanların durumu da netleşmiş oldu. Son yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükselmişti.

Kök maaşı 12 bin 500 liranın altında olan emekliler kök maaşının ne olduğunu merak ediyor.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

12 bin 500 lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 12 bin 500 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir. Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 12 bin 500 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.

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