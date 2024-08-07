  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Kök maaşlar sisteme yüklendi... Milyonlarca emeklinin hesabına farklar yattı... İşte kök maaşı bulma yöntemi
‹ Önceki Haber Bakan Göktaş: Ödemeler 9 Ağustos'ta hesaplarda Bakan Göktaş: Ödemeler 9 Ağustos'ta hesaplarda

Kök maaşlar sisteme yüklendi... Milyonlarca emeklinin hesabına farklar yattı... İşte kök maaşı bulma yöntemi

07.08.2024 - 07:08 | Son Güncelleme :
Kök maaşlar sisteme yüklendi... Milyonlarca emeklinin hesabına farklar yattı... İşte kök maaşı bulma yöntemi | Genel Haberler

Yaklaşık 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı farkları bugün hesaplara geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltti ve yeni maaşlar sisteme yansıdı. Kök maaşını bulmak isteyenler e-Devlet aracılığıyla kısa sürede kök maaşını görebiliyor.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farklar bugün hesaplara geçti. 2024 Temmuz ödeme dönemi itibarıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Fark aylık ödemeleri bugün itibarıyla emekli, dul ve yetimlerin hesaplarına geçmiş oldu.

3.7 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Haberin Devamı

Düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak. Temmuz farkı kapsamında, emeklilere 2 bin 500 lira ödeme yapılacak.

MAAŞ SİSTEMİNE YANSIDI

Kök maaşlara gelen son zammın ardından en düşük emekli maaşı alanların durumu da netleşmiş oldu. Son yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükselmişti.

Kök maaşı 12 bin 500 liranın altında olan emekliler kök maaşının ne olduğunu merak ediyor.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

12 bin 500 lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 12 bin 500 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir. Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 12 bin 500 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
997 TL        
DOLAR
996 TL        
EURO
998 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.