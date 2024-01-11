Kök maaş nasıl bulunuyor? İşte en düşük emekli maaşı hesaplaması | Genel Haberler

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zammın kesinleşmesini bekliyor. Ancak kök maaşlarını bilmedikleri için hesaplama yapamıyor. Kök maaşı bulmanın ise oldukça kolay yöntemi var. Emekliler birkaç dakika içinde kök maaşlarını bulup yeni maaşlarını hesaplayabilir. Bununla birlikte emekli maaşlarına düzenleme yapılması ve zam oranının artırılıp en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı alan kişilerin büyük çoğunluğu kök maaşını bilmiyor. 7500 lira en düşük emekli aylığı aldıkları için aslında hak ettikleri gerçek aylıkları bilmedikleri için maaşlara yapılan zamlarla kök maaşlarının ne kadar olduğunu da tahmin edemiyorlar.

Kök maaşı bulmak için çok kolay yöntemler kullanılıyor. e-Devlet şifresi olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını birkaç dakika içinde tespit edebiliyor.

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SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

7500 lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 7500 liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.

AK PARTİLİ İSİMDEN EK ZAM AÇIKLAMASI

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zamma ilişkin açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı. Güler "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" dedi.

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Güler "Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık.

Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz.

Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

YENİ KÖK MAAŞ NE OLACAK?

Kök maaşınızı tespit ettikten sonra en son yapılan ancak kesinleşmeyen yüzde 37,57 oranındaki zammı da ekleyin ve yeni kök maaşınızı hesaplamış olursunuz. Örnek vermek gerekirse kök maaşı 5300 lira olan birisi yüzde 37,57 zamla birlikte 1991 lira 21 kuruş zammı hak etmiş oluyor. Böylece kök maaşı 7291.21 liraya ulaşıyor. Bunun üzerine yüzde 4 oranında ek ödeme olan 291,64 lira da eklendiğinde kök maaşı 7582.85 liraya ulaşıyor. Yani güncel rakamlarla en düşük emekli maaşı olan 7500 liranın üstüne maaşı çıkmış oluyor.

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Maaşlara yapılacak zammın belirlendiği Ocak ve Temmuz ayına ilişkin olarak milyonlarca memur, asgari ücretli ve SSK, Bağ-Kur-tarım emeklisini gözü enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklisine yüzde 49,25, asgari ücretliye enflasyondan bağımsız olarak yüzde 49,11 ve emeklilere ise 2023 yılının ikinci yarısına ait aylık enflasyon rakamlarının kümülatif toplamı olan yüzde 37,57 oranında zam yapıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

En düşük emekli maaşı mevcutta 7500 lirayken bu rakamın 11 bin liranın üzerine çıkarılması ve emeklilerin maaş zamlarının da yüzde 50 civarına tamamlanması beklentisi ortaya çıktı.

Yapılacak kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verilecek zamma ilişkin açıklamada bulunması ve sonrasında Meclis'te yapılacak düzenleme ile emeklilerin maaşlarını alma tarihlerinden önce yeni zammın kanunlaşması bekleniyor.

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MEMUR EMEKLİLERİNİN DE BEKLENTİLERİ VAR

Memur emeklileri geçtiğimiz Temmuz 2023'te yapılan seyyanen zamdan yararlanmamış ve maaş makasları açılmıştı. Memur emeklileri de maaşlarına, çalışan memurlara yapılan kadar seyyanen zam beklentisi içine girdi.

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşını çekebiliyorlar. Bu tarihlere zam düzenlemesi yetişmezse zam farkının ayrıca yatırılması için tarih belirlenmesi bekleniyor.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Kök maaşı 5000 lira olan bir emekliye yüzde 50 oranında zam yapılırsa 2500 liralık zam farkı doğmuş oluyor. Bunun üzerine yüzde 4 ek ödeme de verilince kök maaş 7800 liraya ulaşıyor. En düşük emekli maaşına yüzde 50 zam yapılırsa kök maaşı 5 bin lira olan emekli 11 bin 250 lira almış olacak. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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