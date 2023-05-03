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Koç Holding'den büyük kar

03.05.2023 - 06:52 | Son Güncelleme :
Koç Holding'den büyük kar | Genel Haberler

Koç Holding yılın ilk çeyreğinde karını yüzde 150 oranında artırdı.

Koç Holding, 2023’ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide bazda 11,9 milyar ABD Doları (USD) gelir elde eden Koç Holding, aynı dönemde 691 milyon USD kombine yatırım gerçekleştirdi; böylece şirketin son 5 yıldaki yatırımları 9,6 milyar USD’ye ulaştı.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Pandemiyle başlayan, doğal afetler ve ekonomik zorluklarla süren bu belirsizlik ortamında kurucumuz merhum Vehbi Koç’un ‘Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım’ sözünü bir an olsun aklımızdan çıkarmadan; var gücümüzle çalışıyoruz. Koç Topluluğu olarak uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Sağlıklı bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, geniş tedarik zincirimiz, çeşitlendirilmiş portföy yapımız, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki öncü uygulamalarımız ve çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile 2023’ün ilk çeyreğinde başarılı neticeler elde ettik” ifadelerini kullandı. 

“Adıyaman, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya'da yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı, 5 binden fazla konteynerden oluşan yerleşim yerlerinin hazırlıklarını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz”

Deprem bölgesine desteklerini aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Çakıroğlu, “Depremin ilk anından itibaren bölgedeki vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmalarını, daha kalıcı çözümlerle devam ettiriyoruz. Barınma ihtiyaçlarıyla birlikte sosyal alanları da kapsayan yerleşim yerleri tasarladık. Adıyaman, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya'da yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı, 5 binden fazla konteynerden oluşan yerleşim yerlerinin kurulumlarına başladık, en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. 

“Stellantis ile anlaşmamız; Tofaş’ı üretim hacmi, ihracat ve iç pazar performansı ve Ar-Ge yetkinlikleri ile otomotiv sektöründe çok daha önemli bir noktaya taşıyor”

“Koç Topluluğu olarak ülkemizin geleceğine güveniyor ve bu anlayışla faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde başarılı ve istikrarlı performansımızı devam ettiriyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Levent Çakıroğlu, “Mart ayında imzaladığımız çerçeve anlaşma ile Tofaş, Stellantis Türkiye dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin sermayesinin tamamını satın almaya yönelik stratejik bir adım attı. Türkiye'deki tüm Stellantis markalarının ticari faaliyetlerinin Tofaş çatısı altında toplanmasını ve yeni ticari araç yatırımını kapsayan bu anlaşma ile önemli sinerjilerin oluşması ve yaratılan değerin artması hedefleniyor. Tofaş bu anlaşma ile Türkiye Citroen, DS, Opel ve Peugeot markalarının da dağıtımını üstlenecek. Ayrıca Stellantis, 2025 yılı başından itibaren üretime başlama hedefiyle, beş marka için planlanan hem orta boy hafif ticari araç hem de binek versiyonları olan yeni ‘K0’ üretimini Tofaş'a tahsis edecek. Stellantis ile anlaşmamız; Tofaş’ı üretim hacmi, ihracat ve iç pazar performansı ve Ar-Ge yetkinlikleri ile sektöründe çok daha önemli bir noktaya taşıyor” dedi. 

“Ford Motor Company ve LG Energy Solution ortaklığındaki batarya hücresi üretimine taraflarca anlaşılması halinde 2026’da başlamayı hedefliyoruz”

Koç Holding, Ford Motor Company ve LG Energy Solution ortaklığında batarya hücre üretimi yatırımı için imzalanan bağlayıcı olmayan niyet mektubuna da değinen Çakıroğlu, “Ankara’da kurulması planlanan tesisin, Avrupa’nın en büyük batarya hücresi üretim üslerinden biri olması hedefleniyor. Taraflarca anlaşılması halinde üretime 2026’da başlamayı ve ilk etapta yıllık 25 GW saat kapasiteye ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu tesis yatırımının ülkemize otomotiv sektöründe önemli bir küresel rekabet avantajı kazandıracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Topluluk Şirketlerimiz ile ülkemiz için yarattığımız katma değeri artıran önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz”

Arçelik’in global büyüme yolculuğunda önemli bir adım daha atarak dünyanın önde gelen ev aletleri üreticilerinden Whirlpool ile Avrupa’daki üretim, satış ve pazarlama iştiraklerini bünyesine katmak üzere imzaladığı anlaşmanın önemine dikkat çeken Levent Çakıroğlu, şöyle devam etti: “Bu yeni adımla odağında inovasyon ve sürdürülebilirlik olan öncü bir şirketin doğacak olması Arçelik’in dünya beyaz eşya sektöründeki konumunu daha da güçlendirecek. Ayrıca Topluluğumuzun küresel rekabet gücünü de önemli ölçüde artıracak.”


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