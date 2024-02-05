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Kira zam oranları belli oldu

05.02.2024 - 10:09 | Son Güncelleme :
Kira zam oranları belli oldu | Genel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon yüzde 64,86 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 54,72 olarak belirlendi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 6,70. yıllık yüzde 64,86 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 54,72 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 54,72 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 53.86 olmuştu.

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Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.


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