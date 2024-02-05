Enflasyon rakamları açıklandı | Genel Haberler

Türkiye İstatistik kurumu, yılın ilk enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Ocak ayında enflasyon yüzde 64,86 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon yüzde 64,86 oldu.

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