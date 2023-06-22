Kira artış üst sınırı yüzde 25 oldu | Genel Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "2 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kira artış oranı yüzde 25 olarak bir yıl geçerli olacak" dedi.

Kira artış oranlarına ilişkin yapılan yüzde 25 azami artırım oranı düzenlemesine ilişkin olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu. Tunç, yüzde 25'lik artış oranının 2 Temmuz 2023'ten itibaren bir yıl daha geçerli olacağını söyledi.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

KONUTLARDA KİRA ARTIŞ SINIRI

Biz Adalet Bakanlığı olarak teknik desteğimizi hazırladık. Meclis de bayramdan sonra toplandığında ilk işlerden bir tanesi, gelecek olan torba kanunda da bu düzenleme yasalaşmış olacak. Ve geçerliliği de 1 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle devam etmiş olacak.

NOTERLERDE GAYRİMENKUL SATIŞI

4 Temmuz'dan itibaren uygulamaya geçecek önemli bir düzenlemeydi. Noterlerimizde gayrimenkul satışı yapılabilecek. Bu tabi önemli, artık nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonu da açık oluyorlar. Taşınmaz satışı şimdi noterlerde de imkanlar getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak.

Geçen yasama dönemimizde yasalaştırdığımız bir konuydu. Bu da vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması noktasında çok önemli bir düzenlemeydi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda dün "Geçici düzenleme ile yenilenen kira artırım oranını 25 ile sınırlamıştık. Yenilenecek sözleşmeler içinde aynı uygulamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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