Kimya sektörü ihracatı temmuzda yüzde 21,44 arttı | Genel Haberler

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Temmuz ayı ihracatımız geçen yıla kıyasla yüzde 21,44 artışla 1,92 milyar dolar olarak gerçekleşti." dedi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye temmuz ayında 2020'nin aynı ayına göre yüzde 10,2'lik artışla 16 milyar 413 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Yılın ilk 7 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 34,9 artarak 121 milyar 358 milyon dolar seviyesine yükseldi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz küresel tedarik zinciri sıkıntıları, lojistik sorunlar ve ham madde arzı sıkıntılarına rağmen bu yıla güzel bir başlangıç yaptı. Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olan kimya sektörümüz, mayıs ve haziran aylarında lider oldu. Haziran ayında 2,3 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ile sektörel bazda aylık yeni rekorumuzu kırdık. Temmuz ayı ihracatımız ise geçen yıla kıyasla yüzde 21,44 artışla 1,92 milyar dolar olarak gerçekleşti." şeklinde konuştu. İlk yedi aylık ihracatlarının yüzde 37,16 artışla 13,9 milyar dolara ulaştığının altını çizen Pelister, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temmuz ayında alt sektörlerimizde en çok ihracat yapılan ürün grupları “plastikler ve mamulleri”, “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri” ve “anorganik kimyasallar” ilk üç olarak sıralandı. Temmuz ayında yüzde 354 artışla en çok Yunanistan’a ihracat yapılırken onu Hollanda ve Almanya ilk üç olarak takip etti. Bir yandan küresel ekonomideki aşılamaya bağlı olarak normalleşme süreci ile talepte artış olurken bir yandan ise kovid-19’un delta versiyonu risk yaratmaya devam ediyor. Bu nedenle tedbiri elden bırakmadan çalışmaya devam ediyoruz. Diğer yandan ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI’ın (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) temmuz ayında güçlü bir şekilde arttığını ve 54’e yükseldiğini görüyoruz. Bununla birlikte Türkiye’nin ilk 500 ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşuna baktığımızda kimya sektörümüzden ilk 500 sıralamasında 65 firma ve ikinci 500 sıralamasında 72 firma olmak üzere ilk 1000 arasında sektörümüzden toplam 137 firma yer alıyor. Bu 137 firmadan ismi açıklananlar arasında 101 firmamızın ise İKMİB üyesi olmasından büyük gurur duyuyoruz. Kimya sektörümüz üretim ve ihracat gücüyle büyümeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor."



TEMMUZ AYINDA EN ÇOK “PLASTİKLER VE MAMULLERİ” İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İKMİB'den ihraç edilen ürünlerle ilgili verilen detaylara göre ise, temmuz ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 694 milyon 871 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 417 milyon 472 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 159 milyon 783 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk 10'da yer alan diğer sektörler ise; ‘eczacılık ürünleri’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘organik kimyasallar’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’ ve ‘gübreler’ oldu. Temmuz ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 113,83 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler sektöründe gerçekleşti.

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