Kaskoda prim artmadı düştü | Genel Haberler

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, kaskoda primlerin söylenin aksine artmadığını, düştüğünü açıkladı. Enflasyonda yaşanan gelişmelerin, döviz kurlarındaki değişimin, asgari ücretin, araç rayiç değerleri ile yedek parça maliyetlerindeki artışın kasko primlerine yansıdığını söyledi.

Benli, araç fiyatlarında, son bir yılda yüzde 120, son iki yıl içindeyse yüzde 360 oranlarında artış yaşandığını belirterek, araç rayiç değerindeki bu yükselişin, sigortalıların sahip olduğu malvarlığının değerini de artırdığını kaydetti. Benli, “Araç fiyatlarına bağlı olarak kasko primlerinin de yükseldiğini görüyoruz” dedi.

Kaskoda araçların rayiç bedeline göre primlerin belirlendiğini, bu konuda da kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini vurgulayan Benli, şunları söyledi:

“2019’un ilk çeyreğinde 106 bin lira düzeyindeki özel kullanım tarzı araçların ortalama bedeli, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde 490 bin liraya kadar yükseldi. Buna karşılık kaskonun prim bin 500 lira seviyelerinden 6 bin lira seviyelerine çıktı. Bu da söz konusu dönemde sigorta fiyatında düşüş olduğu anlamına geliyor. Ayrıca poliçelerimizde TL bazında yıllık fiyat ve prim garantisi sunuyoruz. Günümüz ekonomik koşullarında bir yıllık fiyat sözü verebilen, maliyet artışlarını müşterilerine yansıtmaksızın kıymetin değerinin korunmasını temin edebilen başka bir sektör yok.”

Atilla Benli, “2023 yılında da trafik ve kaskoda prim artışları devam edecek mi?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Trafik sigortasında sektör 8 milyar TL zarar etti. Aldığımız her 100 liralık prime karşılık 200 lira cebimizden hasar ödedik. Kur, enflasyon, asgari ücret; bunların hepsi bizde maliyeti etkiliyor. Asgari ücret yüzde 55 arttı, kümülde de yüzde 94 arttı. Bu artış bedeni hasarlarda tazminat ödemesini etkiliyor. Sadece asgari ücret artışı üzerinden bile hesaplarsak fiyatın aynı kalması mümkün görünmüyor. Kalsa bile şirketlerin bilanço açısından bunu sürdürebilmesi imkan dahilinde gözükmüyor. Prim artışı olacak, ancak 2022’deki oranlarda olacağını düşünmüyorum. Artık belirli bir rakamı bulduğu için, maliyetler ve enflasyon baz etkisi nedeniyle 2022’ye göre çok daha sıkıntısız artış olacağını öngörüyorum.”

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