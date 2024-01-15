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Kasımda yumurta ve süt üretimi arttı

15.01.2024 - 11:40 | Son Güncelleme :
Kasımda yumurta ve süt üretimi arttı | Genel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi ve üreticilerden toplanan inek sütü miktarının arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2023'e ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimleri istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,5 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzdesel olarak değişmedi, tavuk eti üretimi yüzde 1 arttı, hindi eti üretimi yüzde 4,3 azaldı. Bir önceki ay 204 bin 65 ton olan tavuk eti üretimi kasım ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 202 bin 143 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 833 milyon 559 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de kasım ayında yüzde 2 oranında azalarak 1 milyar 797 milyon 226 bin adet oldu.

810 BİN 220 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Kasımda ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 13,5 arttı, ayran üretimi yüzde 18,1 arttı, yoğurt üretimi yüzde 12 arttı, içme sütü üretimi yüzde 13 arttı; tereyağı üretimi ise yüzde 1,2 azaldı. Bir önceki ay 819 bin 386 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı kasım ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 810 bin 220 ton oldu. Bir önceki ay 136 bin 232 ton olan içme sütü üretimi kasım ayında yüzde 2,1 oranında artarak 139 bin 149 ton olarak gerçekleşti. 


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