Bitcoin 42 bin dolara geriledi | Bitcoin Haberleri

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'in bir dizi EFT'yi kabul etmesinin ardından Bitcoin 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servesi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'in dijital paraların geleneksel borsalarda işlem görmesini sağlayan dijital fonlar olan spot EFT'lere izin vereceği haberiyle Bitcoin fiyatı geçtiğimiz hafta 49 bin dolar seviyesine kadar yükselmişti.

SEC, geçtiğimiz hafta bazı Bitcoin borsalarına spot EFT'ler için izin verdi. Bu haber üzerine yatırımcıların kar satışları gerçekleşmesiyle Bitcoin 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

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Bitcoin haftaya 42 bin 675 dolar seviyesinden başladı. Ethereum ise 2 bin 511 dolar seviyesiyle haftaya alıcılı başladı.

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