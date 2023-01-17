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Karadeniz gazında sona yaklaşıldı

17.01.2023 - 07:51 | Son Güncelleme :
Karadeniz gazında sona yaklaşıldı | Genel Haberler

Karadeniz gazını Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nden alıp ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ve 36 kilometrelik boru hattı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ekipleri tarafından zamanında tamamlandı.

Mart sonuna doğru ilk gazın sisteme verilmesinin planlandığı Karadeniz gazı çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Karadeniz gazı öncelikle denizden karaya taşınacak 170 kilometrelik boru hattından gelecek. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ne geldikten sonra burada işlemlere tabi tutulacak. İşlemler Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülecek. İkinci aşamada Karadeniz gazı ulusal sisteme bağlanmak için BOTAŞ’a iletilecek. Gaz BOTAŞ’ta test edilecek. Yerli gazın uğrayacağı ilk nokta ölçüm istasyonu olacak. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz aktarımı yapılacak. Dört yıl sonra ise kapasitenin 40 milyon metreküpe çıkarılması planlanıyor. Filyos Doğal Gaz Ölçüm İstasyonu, günlük 50 milyon metreküp kapasiteli olarak tasarlandı.


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