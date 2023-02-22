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Kapasite kullanım oranları açıklandı

22.02.2023 - 10:17 | Son Güncelleme :
Kapasite kullanım oranları açıklandı | Genel Haberler

Kapasite kullanımı Şubat ayında yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), Şubat ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1678 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirdi. 

Buna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti.

Şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi yanıtları 1 Şubat’tan itibaren derlenmiş olup depremden etkilenen 11 ilde bulunan firmaların ağırlıklı yanıtlanma oranı bir önceki ay yüzde 87,0 iken Şubat ayında yüzde 61,1’e geriledi.


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