Kanalizasyonu denize akıtıyorlardı... İSKİ'ye ceza kesildi

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İSKİ'nin deşarjı nedeniyle kirlilik oluşması nedeniyle kanun gereğince İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar’daki Kuleli Caddesi’nde kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğü tespit edilmiş, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi’ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı İSKİ’nin deşarjının neden olduğu belirlenmiştir.

İlgili Çevre Kanunu’na istinaden İSKİ’ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.