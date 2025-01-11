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Kamu işçilerine ikramiye tarihleri belli oldu

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#İkramiye#İşçi#Big Para
Kamu işçilerine ikramiye tarihleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 09:54

Kamu işçilerine 2025'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı mart ayında verilecek.

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Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak'ta, ikinci yarısı 24 Mart'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2025'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

 

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#İkramiye#İşçi#Big Para

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