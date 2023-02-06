Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Genel Haberler

AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti.

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Bölgede artçılar devam ediyor. İşte dakika dakika sıcak gelişmeler...

BAKAN KOCA: BİRÇOK İLİMİZDEN GÖÇÜK İHBARLARI ALDIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz" mesajını paylaştı.

06.00 'ÖNCELİĞİMİZ ARAMA KURTARMA'

Depremin ardından son gelişmeleri paylaşan Bakan Soylu, dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Bakan Soylu, "Bahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem oldu. 7.4 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Bütün valilerimiz görevlerinin başında. Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor. Kahramanmaraş'a ben gideceğim, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanımız gidecek, Malatya'ya ise Kültür ve Turizm Bakanımız gidecek. Birkaç önemli duyurumuz var. Bazı yerlerde trafik sıkışıklığı söz konusu. Ambulanslara yol açabilmek için vatandaşlarımız araçlarını çalıştırmamalıdır. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; cep telefonlarını kullanmamalarıdır." çağrısında bulundu.

Sosyal medyada asılsız çıkabilecek haberlere karşı da uyaran Bakan Soylu, şöyle devam etti:



Dezenformasyon, yanlış bilgi, kirli bilgi belki de ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir. Dezenformasyonlar hem yanıltıcı hem de milletimizi üzen bir noktaya getirir. Bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. Şu anda kargo uçaklarımız hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. İletişim Başkanlığı buradan gün boyunca vatandaşımızı bilgilendirecek ve yönlendirici anonslar gerçekleştirecektir. Özellikle yanıltıcı veya bir yere odaklanıcı mesajlar vermekten ziyade ilk işimiz arama-kurtarmadır. Bunu bütün televizyonlara, radyolara ve internet sitelerine yönlendirmek istiyorum.

Yaklaşık şu ana kadar 6.6 en büyüğü olan 22 artçı deprem oldu. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi, mümkün olduğunda dışarıda olunması işin esasıdır. Fuat Oktay da buradalar, görev dağılımı yaptık.

05.45 Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

05.35: "TÜM BİRİMLER TEYAKKUZ HALİNDE"



Depremin ardından açıklamada yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

05.30: "DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARMA GEÇTİK"

Daha sonra bir açıklama daha yapan Bakan Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

05. 21: Prof Dr. Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terkedin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim" uyarısında bulundu.

05.15: EKİPLER BÖLGELERE DOĞRU YÖNLENİYOR

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik. Hatay, Maraş, Osmaniye, G.Antep, Adıyaman bunlar daha çok etkilendiler. Depremden sonra Adana, Diyarbakır, Kilis'te bir etkinlik söz konusu. Yıkılan binalar var ama diğer iller kadar etkinlik yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şu anda AFAD'dayız ve buradan tüm sevkiyatı koordine etmeye çalışıyoruz. Bütün arama ekipleri bölgelere doğru yönleniyor." ifadelerini kullandı.

05.08 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek "İlimizdede hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir. Bütün ekiplerimiz alanda tarama çalışmaları devan etmektedir.Vatandaşlarımızdan panik yapmamaları ve araçlarla dışarı çıkarak trafik oluşturmamalarını rica ediyoruz" dedi.

04.54 Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Kıymetli hemşehrilerim, şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık. Sükunetle hareket edelim. Trafikte yoğunluk oluşturmayalım. Çok geçmiş olsun” dedi.

04:43 Gaziantep Valisi Davut Gül, "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim Geçmiş olsun..." mesajını paylaştı.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası bölgedeki artçılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre 04:26'da, 6.4 büyüklüğünde merkez üssü Gaziantep Nurdağı olan ilk artçı meydana geldi. Yine Gaziantep Nurdağı'nda 04:28'de 6.6 büyüklüğünde ikinci bir artçı gerçekleşti.

Bölgede artçılar devam ederken, 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6.5 büyüklüğünde, Nurdağı'nda 6.6 büyüklüğünde iki artçı daha meydana geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

"ARTÇILAR 6 BÜYÜKLÜĞÜNÜ GEÇEBİLİR"

Deprem uzmanı Prof. Şükrü Ersoy: Bizde 5.5 büyüklüğünde geçen depremlerde hasar meydana geliyor. Ailem Mardin'de otelde çok şiddetli hissetmişler. Geniş bir alanda hissedildiğine göre depremin merkez üssünde yıkım çok fazla olabilir. Bu anlamda bölgeye ekiplerin intikal etmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. AFAD bölge için gerekeni zaten yapıyordur. Kocaeli depremi gibi bir deprem. Zemine bağlı olarak çok şiddetli yıkımlara neden olmuş olabilir. Artçılar 6 büyüklüğünü geçebilir. O yüzden deprem geçti diye hareket etmemeleri gerekir. Özellikle depremin merkez üssündekiler. Hava soğuk da olsa açık alanlarda kalmaları lazım.

"YAKLAŞIK 30 SANİYE SÜRDÜ"

Gaziantep'te bulunan TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu: Gaziantep'te ilk kez böyle büyük bir deprem oldu, yaklaşık 30 saniye sürdü. Gaziantepliler tamamen sokakta. Gerçekten inanılmaz bir sallantıydı. Sallantıdan 10 dakika sonra bir artçı daha oldu. Gaziantep'te elektrikler tamamen kesilmiş vaziyette. Sallantının 15 - 20'inci saniyesinde arka arkaya trafo patlamalarını duydum. Şu anda Gaziantep'te yağmur başladı. Çok büyük panik var.

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