THY'den deprem bölgesine ek sefer | Genel Haberler

Türk Hava Yolları deprem bölgesine gitmek isteyen vatandaşlar için ek seferler hazırladığını açıkladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlarımız için ek seferlerimizi hazırlıyoruz. Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz" dedi.

Türkiye'nin doğusu şiddetli depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm kamu kuruluşları seferber oldu ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla başladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise bölgeye gitmek isteyen vatandaşlar için ek seferler yapılacağını ve ücretsiz iptal/değişiklik hakkı verildiğini söyledi.

Yahya Üstün'ün açıklaması şöyle:

Yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlarımız için ek seferlerimizi hazırlıyoruz. Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Türk Hava Yolları olarak yaraların sarılmasında tüm gücümüzle milletimizin yanındayız. Birlik içerisinde, en kısa sürede iyileşeceğiz.

Yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlarımız için ek seferlerimizi hazırlıyoruz. Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 6, 2023

THY'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

THY hesabından yapılan açıklmaya göre deprem bölgesi ve çevre iller için 6 Şubat 2023-21 Şubat 2023 tarihileri arasındaki uçuşların ücretsiz olarak değiştirilebileceğini veya biletlerin iade edilebileceği açıklandı. Bilet değişikliği ve iade işlemleri 31 Mart 2023 tarihine kadar internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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