JP Morgan'dan o ülkenin tahvillerine yönelik dev adım | Genel Haberler

JPMorgan Chase & Co., Hindistan devlet tahvillerini, ülkenin borç piyasasına milyarlarca yabancı girişini yönlendirebilecek yükselen piyasa endeksine ekleyecek.

JPMorgan Chase & Co., Hindistan devlet tahvillerini, ülkenin borç piyasasına milyarlarca yabancı girişini yönlendirebilecek yükselen piyasa endeksine ekleyecek.

Karar, Hindistan'ın ekonomik büyümesinin emsallerini geride bıraktığı, jeopolitik nüfuzunun arttığı ve Apple Inc.'in de aralarında bulunduğu şirketlerin Çin'e alternatif aradığı bir dönemde Hindistan'ın uluslararası yatırımcılar açısından artan çekiciliğinin son işareti. Yabancılar Hindistan tahvil piyasasında küçük bir rol oynasa da, son yıllarda girişler artıyor ve ülkenin varlıkları, diğer gelişmekte olan ülkeleri rahatsız eden finansal türbülansa karşı dirençli olduğunu kanıtladı.

Endeks sağlayıcı, 28 Haziran 2024'ten itibaren JPMorgan Devlet Tahvili Endeksi-Gelişen Piyasalar'a Hint menkul kıymetlerini ekleyecek. Güney Asya ülkesi endekste maksimum yüzde 10 ağırlığa sahip olacak.

Firmanın küresel endeks araştırma başkanı Gloria Kim liderliğindeki ekip, söz konusu hamlenin, Hindistan hükümetinin 2020 yılında tamamı yabancılara ait olabilecek tahvilleri uygulamaya koymasının yanı sıra yabancı portföy yatırımlarına yardımcı olacak adımları takip ettiğini açıkladı. Ankete katılan gösterge yatırımcıların yaklaşık dörtte üçü Hindistan'ın endekse eklenmesinden yana olduğunu belirtti.

Singapur'daki Standard Chartered Plc'nin Çin çıkışlı Asya faiz oranları eşbaşkanı Nagaraj Kulkarni, "Yabancı yatırımcılar geniş, kendine özgü faktörlerin yönlendirdiği bir piyasaya erişime sahip olacak, yerli yatırımcılar ise değişen risk-getiri tercihlerine sahip yatırımcıları memnuniyetle karşılayacak" dedi. Kararın Mart 2025'e kadar 25 milyar dolara kadar giriş sağlamasını bekliyor.

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