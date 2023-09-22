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Sürpriz ihracat yasağının ardından dizel fiyatları yükseldi

22.09.2023 - 11:03 | Son Güncelleme :
Sürpriz ihracat yasağının ardından dizel fiyatları yükseldi | Genel Haberler

Kısa vadeli bazı istisnalar dışında yürürlüğe giren yasak, küresel yakıt piyasalarındaki mevcut sıkışıklığı daha da artıracak gibi görünüyor

  Asya dizel fiyatları, Rusya'nın sürpriz ihracat yasağının ardından, birçok piyasa gözlemcisinin yasağın yakında kaldırılacağını söylemesine rağmen yükseldi.

 Kısa vadeli bazı istisnalar dışında yürürlüğe giren yasak, küresel yakıt piyasalarındaki mevcut sıkışıklığı daha da artıracak gibi görünüyor; dünya genelindeki rafinerilerin çoğunun üretimi artırmak için çok az imkanı olduğu için talebin kış aylarında artması bekleniyor. Asya'da, Çin'in havacılıktaki toparlanmasının da hız kazanması ve dizele benzer özelliklere sahip bir ürün olan jet yakıtı tüketiminin artması gibi ek bir komplikasyon daha var.

 Moskova'nın uyguladığı ihracat kısıtlaması, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana dünya genelindeki ham petrol ve ürün akışlarını alt üst eden enerji piyasalarında yaşanan son sarsıntı oldu. Dizel, kamyonlara, gemilere ve trenlere enerji sağlayan, küresel ekonominin temel dayanak ürünü ve Vortexa Ltd.'nin verilerine göre Rusya, bu yıl şu ana kadar dünyanın en büyük deniz taşımacılığı yapan şirketi oldu.

 Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, muafiyetlere dikkat çekerek, "Bu, Rusya'nın akaryakıt ihracat yasağını ne kadar süre yürürlükte tutacağına bağlı olacak. Rusya'nın, Rusya Demiryolları tarafından sevkıyat için kabul edilmiş olması veya deniz taşımacılığı için yükleme belgelerine sahip olması durumunda yakıt kargolarının ihraç edilmesine izin vermesi, Rusya'nın bu ani etkiyi hafifletecektir." yorumu yaptı.


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