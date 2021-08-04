‹ Önceki Haber Google karar değiştirdi! O ilanları yayınlayacaklar Google karar değiştirdi! O ilanları yayınlayacaklar Sonraki Haber › Microsoft ofislere dönüşü erteledi Microsoft ofislere dönüşü erteledi

Japonya'da tahvil faizi yine sıfırlandı

04.08.2021 - 09:08
Japonya'da tahvil faizi yine sıfırlandı | Genel Haberler

Ekonomisine yönelik sıkıntıları olan Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi 9 ay sonra yeniden yüzde 0'a geriledi.

Enflasyonu neredeyse 0'a yakın olan Japonya'da faiz de sıfırlandı. 10 yıllık tahvil faizi 9 ay aradan sonra yüzde 0'a düştü. Japonya'da koronavirüs vakalarının artması ekonomik toparlanma üzerinde endişe yaratıyor. Bundan dolayı tahvil faizi yine sert düşüş yaşadı.

PMI VERİSİ GÜÇLÜ GELDİ

Japonya'da bugün açıklanan veri hizmet sektörü PMI'ın 47,4'le 46,4 seviyesinde olan tahminleri aşmasına karşın 50 düzeyindeki büyüme eşiğinin altında kaldığını ortaya koymuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.008 TL        
BORSA
1.005 TL        
DOLAR
1.007 TL        
EURO
1.006 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.