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Jandarma olmak isteyenler dikkat! Alımlar başlatıldı

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#Jandarma#İşe Alım#Uzman Erbaş
Jandarma olmak isteyenler dikkat Alımlar başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 07:07

Jandarma Genel Komutanlığına 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak.

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Resmi Gazete'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından yayımlanan ilana göre, başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Başvuru yapabilecek 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş adaylardan, 2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olma şartı aranacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

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#Jandarma#İşe Alım#Uzman Erbaş

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