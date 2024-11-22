×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı: Martı TAG serbest olarak kullanılacak

Güncelleme Tarihi:

#Martı TAG#Oğuz Alper Öktem#Bigpara
İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı: Martı TAG serbest olarak kullanılacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 11:49

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi (İstinaf Mahkemesi) Martı lehine karar verdi. Martı ve Taksiciler Odası arasında 2.5 yıldır süren davada Martı’nın itirazlar haklı bulundu. Martı TAG uygulamasının kapatılmasına dair karar böylece ortadan kalkmış oldu.

Haberin Devamı

Martı’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Taksiciler Odası’nın Martı TAG’ı kapattırma talebi İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. Martı’nın yaptığı istinaf başvurusu kabul edilerek yerel mahkeme kararının hatalı olduğuna hükmedildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ’NİN TESPİTLERİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozma gerekçesini açıkladı.

Martı’nın itiraz ve savunmalarının yeterince incelenmediği ve raporlara yansıtılmadığı, bilirkişi raporlarının eksik ve çelişkili olduğu, alanında uzman kişilerden rapor alınmadığı ve davanın tam olarak aydınlatılmadığı, tarafların eşitliği ilkesine uyulmadığı ve Martı’nın savunma hakkının ihlal edildiği, idare mahkemelerinin Martı TAG lehine verdiği kararların göz ardı edildiği, İBB’den alınması gereken cevap beklenmeden karar verilerek Martı’nın hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiği, Martı’nın dava dosyasına sunduğu uzman görüşlerinin dikkate alınmadığı, mahkeme, bu eksiklerin giderilmeden haksız rekabetin tespit edilemeyeceğini belirterek erişim engeli kararını bozdu.

Haberin Devamı

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Haklının acelesi yok. Türk teknolojisinin düşmanları nihayet yenildi. İyiler kazandı. Bol bol Martı TAG kullanın” dedi.

İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı: Martı TAG serbest olarak kullanılacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Martı TAG#Oğuz Alper Öktem#Bigpara

BAKMADAN GEÇME!