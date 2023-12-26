İşte yatırımcının yeni gözdesi! 'İstanbul'dan Eskişehir'e gidip alanlar var' | Genel Haberler

İstanbul'da yatırımcının yeni gözdesi arsa oldu. Yoğun ilgiden dolayı fiyatlarda 10 kata varan artışlar var. İstanbul'un civar illeri tercih edilirken arsa almak için Balıkesir'e hatta Eskişehir'e gidenler bile var.

Son yıllarda yaşanan küresel enflasyon sorunu yüzünden vatandaş parasını korumak için çeşitli yatırımlara yöneliyor. Kimi mevduatını faize yatırırken, kimi de gayrimenkule yöneliyor. Ancak krediye erişim sıkıntıları ve konut fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle, İstanbul'da yaşayan vatandaş yatırım aracı olarak fiyatını daha uygun bulduğu arsalara yöneldi. Uzmanlar İstanbul'un çevresindeki illerin tercih edildiğini söylerken bazı yatırımcıların Balıkesir hatta Eskişehir'den bile arsa aldığını söylüyor.



ARSA SATIŞLARINDA CİDDİ ARTIŞ VAR



Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas arsa satışlarının son zamanlarda gözle görülür bir şekilde arttığını dile getirdi. Kas "Konut ve arsa dengesine baktığımızda arsa lehine yüzde olarak çok ciddi bir değişim var. Ekim ayında satılan tüm gayrimenkuller yüzde 38'i konutken ilk defa yüzde 62 si arsa oldu. Yatırımcı hem parasını değerlendirmek hem de üzerine bir konut yapabilir miyim diyenler tamamen arsaya yöneldiler" diye konuştu.

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Arsa değerlerinin 10 kat hatta 20 kat arttığı yerler olduğunu söyleyen Kas "Deprem korkusu da etkili oldu. Özellikle kendi oturdukları eski binanın kentsel dönüşüm ile dönüşemeyeceğini düşünenler yatırım aracı olarak ya da üzerine konut yapmak için arsaya yöneldi" dedi. Arsanın üzerine konut yapabilmek için imarlı arsa olması gerektiğinin altını çizen Kas, "DSİ'nin sulak alanı, sit alanı ya da 5 dönümden küçük tarla vasfı olan arsalarda inşaat yapmanız yasalara aykırı" dedi.



UCUZ OLDUĞU İÇİN ARSA TERCİH EDİLİYOR



İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, yatırım yapmak isteyenlerin genellikle ucuz olduğu için tarla vasıflı arsaları tercih ettiğini söyledi. Aşa "Yatırım yapmak isteyen, 5 milyona ev alamıyor ama 1-2 milyona arsa satın alabiliyor" dedi. Aşa, tarla alımı satımı yaparak çok büyük kazançlar elde edenlerin olduğunu belirtti ancak arsayı araştırmadan alarak sorunlar yaşayan vatandaşların da olduğunu ifade etti. Arsa alımı yaparken iyi araştırılması gerektiğini söyleyen Aşa "Bu konuda uzman emlak danışmanı ile yola çıkılmalı. Arsa alırken arsanın vasfı, bölgenin yapısı gibi etmenler önemli" dedi.



ESKİŞEHİR'E GİDENLER VAR



Oda başkanı, İstanbul'da Çatalca, Silivri, İstanbul çevresinde Tekirdağ Çerkezköy, Sakarya Karasu gibi yerlerin rağbet gördüğünü aktardı. Aşa "Sadece çevre iller değil diğer iller de tercih ediliyor. Örneğin Balıkesir'de hatta Eskişehir'de bile arsa alan İstanbulluların sayısında büyük bir artış var" ifadelerini kullandı.



Yatırım uzmanı Nilüfer Kas, büyük şehirlerden İstanbul'a yakın olan Sapanca, Kırklareli gibi yerlerde arsa fiyatlarının artmasının en büyük nedeni vatandaşın ilgisi olduğunu dile getirdi. Edirne'ye girecek olan hızlı trenin önümüzdeki yıl devreye girmesinin beklenmesi nedeniyle Trakya bölgesine oldukça yoğun bir ilgi olduğunu da sözlerine ekledi.



ARSA PAYI ALIRKEN CEBİNİZDEN ÇIKANA DİKKAT EDİN



Kentsel dönüşüm tüm hızı ile devam ederken, çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle duran bazı projelerinde kat maliklerini arsa paylarını satmak istiyorlar. Yeni bir anlaşma sağlanacağı umudu ile ya da yatırım amaçlı bazı kişiler de bu arsa paylarını alıyor. Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas, "Kişi bu arsa paylarını hangi şartlarda aldığını, hisseyi devraldıktan sonra cebinden ne çıkacağını bilmesi lazım" ifadelerini kullandı. Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise arsa payı alan vatandaşların olduğunu ama daha çok kentsel dönüşüme girmesi muhtemel eski binaların yatırım için tercih edildiğini aktardı. Eren Sakarya - Hurriyet.com.tr

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