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İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi

08.08.2023 - 11:38 | Son Güncelleme :
İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi | Genel Haberler

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi.

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Sarı renkli ticari taksilerde indi-bindi ücretine yüzde 75 zam geldi ve 70 liraya yükseldi.

Sarı taksilerde açılış 19,17 lira, kilometre başına 13,75 lira oldu. Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya yükseldi.

Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu. VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.

Toplu ulaşım ücretleri zamla birlikte tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Metrobüs tam bilet ücreti 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi. Marmaray en kısa 15 TL, en uzun 33 TL oldu. Öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

MİNİBÜSLERDE İNDİ-BİNDİ 12 LİRA OLDU

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı. Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

AKSU TOPLANTIYI TERK ETTİ

UKOME toplantısından çıkan zam oranını beğenmeyerek salonu terk eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu,  "Servis, dolmuş, taksi dolmuş, taksici esnafı olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün esnaf grubu kontak kapatmak zorunda kalacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantı öncesi sosyal tesis çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksilere yapılan zam oranını beğenmeyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu salonu terk etti.

Daha önce yüzde 100 oranında zam beklediklerini açıklayan Aksu, "Büyükşehir belediyesinin bugün burada esnafı hiçe sayarak verdiği zam oranını kesinlikle kabul etmiyoruz. Esnafımız zor durumda, bu iş sürdürülebilirlikten çıktı. Gerçekten, yakıt fiyatından bir oran bile teklif edilmedi, esnafla dalga geçiliyor. Burada bütün kurumlar anlaşmış. Öyle anlaşarak gelmişler, esnaf hiçe sayılmış. Kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız, kabul etmiyoruz. Vatandaşımız 'çok ucuz tarifeyle çalışıyorsunuz.' diyerek bize zam yapılmasını ısrarla söylediği halde maalesef bu UKOME kurumu bizimle dalga geçiyor. Kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz. Ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Esnafımız, kontak kapatmak zorunda kalacak. Bilginize sunuyoruz. Servis, dolmuş, taksi dolmuş, taksici esnafı olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün esnaf grubu kontak kapatmak zorunda kalacak" dedi.


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