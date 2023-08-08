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Yılmaz: 2026'da perspektifimiz tek haneli enflasyon

08.08.2023 - 11:17 | Son Güncelleme :
Yılmaz: 2026'da perspektifimiz tek haneli enflasyon | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "OVP'yi 2026 perspektifinde yapacağız. Dolayısıyla 2025’e kadar belki küçük güncellemeler… ama asıl 2026 OVP ile netleşmiş olacak ve orada da perspektifimiz tek haneli enflasyon" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işçi ve işveren kesimin vergide reform taleplerini desteklediğini belirterek, “Önünüzdeki dönemde bu yönde bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor” dedi. Orta Vadeli Programın (OVP) Eylül ayının ilk 10 günü içinde açıklanacağını söyleyen Yılmaz, “İstişarelerin bir kısmını bitirdik. Şimdi önümüzde tarım ve finans kesimi ile görüşme var. TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) ve Birlik başkanlıklarıyla tarihini tam belirleyemedik. Finans kesimiyle Cuma günü İstanbul Finans Merkezi’nde görüşeceğiz” açıklamasını yaptı. Beştepe’de düzenlenen Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, şunları söyledi:

DEĞİŞİK KESİMLERİN BEKLENTİLERİNİ ALARAK OVP’Yİ ŞEKİLLLENDİRECEĞİZ

Orta Vadeli Program’ın teknik boyutunu Strateji Bütçe Başkanlığımız yürüyor. Onların sonuçlarını Ağustos’un son günlerinde dinleyeceğiz, tartışacağız. Bu teknik tarafı. Önceki Orta Vadeli Programlardan farklı olarak bu sene bir taraftan da istişareler yapıyoruz. Çünkü yeni bir döneme girdik, yeni bir hükümet kuruldu dolayısıyla yeni bir dönemdeyiz. Bu döneme ‘Türkiye Yüzyılı’ diyoruz. Bu yeni döneme ilişkin değişik kesimlerin beklentilerini, önceliklerini alarak OVP’yi şekillendireceğiz. Bu da OVP’yi, geçmiş Orta Vadeli Programlardan ayırt edici bir vasıf olacak. Orta Vadeli Program’ı üçayaklı düşünebilirsiniz; Para politikasının genel çerçevesi var; detayları Merkez Bankası’nın uhdesinde. Maliye politikasının detayları var. Orta Vadeli Program’da bütçe, bütçedeki rakamların hepsi var.

YAPISAL KÖKLÜ DEĞİŞİMLER

Bir de tabii üçüncü ayak olan yapısal dönüşümler; rekabet gücünü artırıcı, verimliliği artırıcı Türkiye’yi dünyada daha avantajlı konuma getirecek değişimler ve dönüşümler. Vergi reformundan tutun eğitimdeki dönüşümlere, hukuk alanında, özellikle ekonomiyi ilgilendiren değişikliklerden yatırım ortamını iyileştirmeye… Yapısal değişim dediğimiz; ekonominin potansiyelini geliştirici her türlü köklü değişim. Gündelik değişim değil, daha köklü değişimler.
OVP’yi Eylül’de, ilk 10 günü muhtemelen açıklayacağız. Bu biraz da çalışmaların seyrine bağlı. İstişarelerin bir kısmını bitirdik. İş dünyasıyla görüştük, işçi kesimiyle görüştük, memurlarla ve muhasebecilerle görüştük. Şimdi önümüzde tarım ve finans kesimi ile görüşme var. TZOB ve birlik başkanlıklarıyla tarihini tam belirleyemedik, tarım bakanımızla birlikte katılmayı düşünüyoruz. Finans kesimi ile Cuma günü İstanbul Finans Merkezi’nde yapacağız. Bankalar Birliği, kamu-özel sektör temsilcileri, banka genel müdürleri, dolayısıyla finans kesimini temsil eden önemli aktörler olacak. Onların önümüzdeki üç yıla ilişkin bakışı, beklentileri konuşulacak. Bir de TOBB ile bir organizasyon düşünüyoruz. Bütün illerden başkanları davet edecekler, belki de tam gün ayıracağız. Bütün illerin, bölgelerin sorunlarını ve beklentilerini de almış olacağız.

PROGRAMDA ENFLASYONA İLİŞKİN HEDEFLER OLACAK MI?

Orta Vadeli Program’da büyümeyi, istihdamı, enflasyona ilişkin hedefleri hükümet ve Merkez Bankası zaten birlikte belirler. Son bir güncelleme oldu, zaten dolayısıyla bundan sonra büyük bir güncelleme beklememek gerekir. 2026 perspektifinde yapacağız. Dolayısıyla 2025’e kadar belki küçük güncellemeler… ama asıl 2026 OVP ile netleşmiş olacak ve orada da perspektifimiz tek haneli enflasyon.

VERGİ REFORMU OLACAK MI?

‘Vergiye yeniden bakılsın, doğrudan vergiler artsın, dolaylı vergiler azalsın’ gibi talepler hem işçi hem işveren kesiminin ortak talebi. Ben de destekliyorum tabii. Önünüzdeki dönemde bu yönde bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Buna vergi artışı-azalışı değil, vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi, daha dengeli hale getirilmesi diyelim.” Selçuk Böke - Hürriyet


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