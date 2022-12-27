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İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve servislere zam geldi

27.12.2022 - 11:41 | Son Güncelleme :
İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve servislere zam geldi | Genel Haberler

İstanbul'da toplu ulaşım ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında zam geldi.

UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı. 

Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı.  Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL’den 8,51 liraya çıktı.

İŞTE YENİ ÜCRETLER

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL

Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL

Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL

Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL

Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL

Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL'den 21,91 TL

Metrobüs en uzun mesafe ücreti 11,38 TL'den 14,69 TL


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