Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor! İşte uzmanların önerisi | Genel Haberler

Küresel piyasalardaki hareketlilik altına da yansıyor. Dolar, merkez bankalarının faiz kararları, işsizlik ve enflasyon verileri gibi birçok data altını hareketlendiriyor. Gram altın tarihi zirvelerini görürken ons altın ise yükselişini koruyor.

Altın fiyatları yatırımcıları heyecanlandırıyor. Gram altın tarihi yüksek seviyelerini görürken ons altının yeniden 2000 dolar seviyelerine çıkma gayreti devam ediyor.

Fed'in faiz artırımlarıyla birlikte bir dönem durağan seyir izleyen altın son zamanlarda güçlenmeye başladı.

Altın güne 1798 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1798.16 dolar en yüksek de 1810 doları gördü. Şu sıralar ons altın yüzde 0,61 oranında primle 1809 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN PRİMLİ

Gram altın fiyatları da ons altın paralel ve tarihi yüksek seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın güne 1079,4 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1076 lira, en yüksek de 1089,5 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın yüzde 0,86 oranında primle 1088,4 liradan alıcı buluyor.

Uzmanlar ise 2023 yılında güvenli liman altının takip edileceğini, Fed'in atacağı adımların altının kaderini belirleyeceğine yönelik yorumlarda bulundu.

"ALTIN 2023'TE GÜVENLİ LİMAN OLARAK TAKİP EDİLECEKTİR"

Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya

"2022 Kasım başında içinde bulunduğu düşüş trendini bitiren ons altın yükseliş trendi içinde direnç seviyeleri 1840 ve 1900 dolara doğru yükselişini sürdürüyor. Teknik olarak 1770 dolar seviyesi aşağı kırılmadığı sürece bu hareketi yukarı yönde takip etmek doğru olacaktır. Gram altın ise hem ons altın hem de dolar TL'ye karşı koruma sağladığı için şuan güvenli liman olarak tercih ediliyor. Dünyada bir süredir merkez bankalarının altın rezervlerini arttırdığını görüyoruz. Bu neden yıllık olarak TL bazında yüzde 190, dolar bazında yüzde 110 getirisi olan Borsa İstanbul'da hisse tarafında pozisyonları kademeli azaltarak yükselen trend boyunca kademeli olarak portföylerin bir kısmında altın tarafında pozisyon alınabilir.

Dünyada enflasyon ile mücadele devam ederken beklenen resesyon işleri zorlaştırıyor. 2023'de merkez bankalarının bu gelişmeye bağlı güvercin bir duruş ile faiz artışlarını yavaşlatmasını ve bir süre yüksek faiz ile süreci sözlü yönetmelerini bekleyebiliriz. ABD 10 yıllıkları 3,59 üzerinde kaldığı sürece piyasalardaki risk iştahını törpülemeye devam edecektir. 3,75 üzerinde ise yukarı yönlü güçlü görüntüsünü teyit etmiş olur. Çin'deki pandemi sonrası açılmalar emtia ve petrol fiyatlarını yukarı yönde hareketlendirdi. Ancak ne olursa olsun hem ABD hem de Avrupa'dan gelen datalara bağlı merkez bankalarının söylem ve aksiyonları piyasalarda belirleyici olacaktır. Belirsizlik ve mevcut ortama jeopolitik riskler de eklenince altın 2023'te güvenli liman olarak takip edilecektir."

"FED'İN KARARLARI ALTINI ETKİLEYECEK"

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem

"Altın fiyatlarında en etkili unsur şüphesiz Fed ’in faiz patikası olduğunu söyleyebiliriz. Fed ’in agresif faiz artışları Altın fiyatlarında baskı oluştururken bu politikalarda görülebilecek gevşemeler altın fiyatları üzerine olumlu yansıyacaktır.

"Altın fiyatlarında en etkili unsur şüphesiz Fed ’in faiz patikası olduğunu söyleyebiliriz. Fed ’in agresif faiz artışları Altın fiyatlarında baskı oluştururken bu politikalarda görülebilecek gevşemeler altın fiyatları üzerine olumlu yansıyacaktır.

Altın, 1805 destek seviyesi üzerinde fiyatlanıyor. Bu seviyenin korunması halinde 1829,1854 ve 1873 dirençlerini hedefleyebiliriz. Olası geri çekilmede ise 1785,1765 ve 1745 desteklerini takip ediyor olacağız.



Küresel gidişattaki sorunlar aslında altını güvenli liman algısıyla destekliyor. Ancak bu destek, altın fiyatlanmalarında bir katalist görevinden ziyade olası geri çekilmelerin daha çok sertleşmesini engelleme rolüyle ön planda yer alıyor.

Altın fiyatlanmalarında en etkili unsur şüphesiz Fed ’in faiz patikası olduğunu söyleyebiliriz. Fed ’in agresif faiz artışları altın fiyatlarını baskılarken bu politikalarda görülebilecek gevşemeler altın fiyatları üzerine olumlu yansıyacaktır. Fed dışındaki merkez bankalarının faiz artırımları gerçekleştirmesi, yatırımcılar üzerinde risk algısını törpüleyebilir. Bu durum altına olan talep üzerinde etki yaratabilir ancak bu etki Fed’e kıyasla etkisi çok kısıtlı kalabilir."

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