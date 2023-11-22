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İstanbul'da suya yeni zam! Bugün devreye girdi

22.11.2023 - 16:30 | Son Güncelleme :
İstanbul'da suya yeni zam! Bugün devreye girdi | Genel Haberler

İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldı, yeni tarife bugünden itibaren devreye girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarına yeniden zam yaptı. İBB, bugünden itibaren devreye girecek zammın oranını yüzde 15 olarak belirledi.

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