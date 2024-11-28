Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı! İstanbul’da sahte eurolar ele geçirildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konuların araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Gözden Kaçmasın Bankalardan bu kez de 100 dolar alarmı Haberi görüntüle

SAHTE EUROLAR YAKALANDI

İstanbul'da düzenlenen operasyonunda sahte 3 milyon 600 bin avro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasada sahte dövizin dolaştığına ilişkin sosyal medyada ve basında çıkan haberler üzerine çalışma yaptı.

Fatih ve Zeytinburnu'nda sahte para basımı yapıldığına dair elde edilen bilgiler sonrası, 2 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

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Operasyonda 1 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda piyasaya sürülmeye hazır sahte 3 milyon 600 bin avro, üzerinde avro filigranı ve 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, mor ışık, basım makinesi ile çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu 817 sahte çek yaprakları ele geçirildi.

KAPALIÇARŞI'DA BAZI DÖVİZ BÜROLARI ALIMI DURDURDU

İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurdu.

Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı. 100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır." ifadesi yazıldı.

Döviz bürosuna 50 dolarını bozdurmak için geldiğini ifade eden İbrahim Halil Hüseyin, gazetecilere, "Bürodan olumsuz yanıt aldım, 50 doları bozmadılar. Eski olduğu için galiba. Dolarım sahte değil, 7 ay önce buradan almıştım, yan tarafa geldim yine almadılar. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok." dedi.

Esnaf Reşat Yılmaz da yetkililerden açıklama beklediklerini belirterek, "Dolarla ilgili sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Daha çok beyaz dediğimiz dolarda sıkıntı var. Başını da 50 dolar çekiyor. Böyle bir durum çıkınca gerçek 50 doların da alım satımında sıkıntı yaratıyor. Çünkü sahte dolarların miktarı henüz belli değil." diye konuştu.

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Yılmaz, 40 yıldır esnaf olmasına rağmen kendisinin de sahte doları ayırt etmekte zorlandığını dile getirerek, "Bu sahte dolarların toplanması lazım. Bu da 2 haftayı bulur. Vatandaş da panik yapmasın. Taşlar yerine oturacaktır. Makinelerden de geçiyor. Makineler güncellenince sıkıntı çözülür." ifadesini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir" açıklamasını yaptı.

TCMB'nin açıklaması şöyle:

Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir.

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Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir.

Söz konusu sahte efektiflere dair Bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşılmıştır.

Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye Bankalar Birliği, sahte döviz banknotlarına ilişkin kamuoyu duyurusu yayımladı.

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TBB'nin açıklaması şöyle:

Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberler yer almaktadır.

Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır.



Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır.