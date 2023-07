İstanbul'da farklı ekmek fiyatlarına denetim | Genel Haberler

İstanbul Valiliği, 8 Temmuz'da 200 gramlık ekmeğin fiyatına zam gelmediğini ve 5 liradan satılması gerektiğini açıkladı. Valilik, farklı fiyatta satış yapan fırınlara ise ceza kesildiğini belirtti. Ancak farklı ilçelerdeki fırınlarda ekmek 6 TL ve 8 TL arasında satılıyor. Gramajları 200 ile 230 gram arasında değişen ekmeklerin Beşiktaş'ta 8 TL, Kağıthane'deki bir fırında ise 6 TL'ye satıldığı görüldü.

İstanbul Valiliği'nden ekmek fiyatlarına zam tartışmasıyla ilgili 8 Temmuz Cumartesi günü yapılan açıklamada, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yer almıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 Gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır." ifadelerine yer verilmişti. Fiyatlarla ilgili gerçekleştirilen denetimlerle ilgili ise, "İstanbul'un 39 ilçesinde Ticaret, Tarım ve Zabıta Müdürlükleri ile “Ekmek Fiyat Denetimi" gerçekleştirilmiştir. 205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler devam edecektir." ifadeleri yer aldı. Buna rağmen İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Beşiktaş ve Kağıthane gibi birçok farklı ilçede ekmeğin farklı fiyatlarda satıldığı görüldü. Beşiktaş ve Gaziosmanpaşa'da 8 TL'ye satılan 200-230 gram arasında değişen ekmeğin Kağıthane'de 6 TL'ye satıldığı görüldü. Fırıncıların birçok noktada, fiyat birliği yaptığı görüldü.

"ZARARINA SATIŞ YAPIYORUZ"

Gaziosmanpaşa'da fırıncılık yapan Cumhur Aydın, "Şu an 230 gram, 8 TL olarak devam ediyoruz. Açıkçası maliyeti 8 TL'yi dahi geçiyor. Biz 3 gün oldu zam yapalı. Anlayışla karşılayan da var, çok ekmek aldığı için tepki gösteren de var. Bir çuval devlet destekli un 370-380 TL civarındaydı. Devlet desteklerinin kesilmesiyle şu andaki maliyeti 525-550 arasında ama Konya unlarından kullanırsak bu 620-720 arası değişiyor. Önceden unun çuvalı 380 TL civarındaydı, daha uygundu. Şu andaki gidişata göre fiyatlar artacak gibi gözüküyor. İşçi maliyetinden, yakıttan her şey artmaya başladı. Ekmeğin 10 TL'ye satılması bizi kurtarabilir. Şu an beklentiyi karşılamıyor. En az 10 TL'den satılması gerekiyor ki bunun yani fırıncıyı refah seviyeye çıkartması için. Şu anda zararına satış yapıyoruz" dedi.

"BEŞİKTAŞ İLÇE BAZINDA ŞU AN 8 TL"

Beşiktaş'ta fırıncılık yapan Aşkın Çamlı, "Bizde ekmek 8 TL. Bize Ekmek İşverenleri Sendikası tarafından tarife geldi. 1-2 Temmuz itibariyle 230 gram ekmeğin 8 TL'den satılacağı. Genel olarak 280 gramı 10 TL'ye geliyor. 250 gram 9 TL. Biz işimize bakıyoruz. Biz emir kuluyuz. Sendika bize ne derse biz o fiyatı uyguluyoruz. Bize şu fiyata sat diyorlar, şunu al diyorlar, şunu ver diyorlar, maaş ver kira ver diyorlar" diye konuştu.

"BİZDE 6 TL ZAM OLMASI GEREKİYOR"

Kağıthane'de fırıncılık yapan ve 6 TL'ye ekmek satışı yapan Nurcan Pisikoğlu ise, "Zam olması gerekiyor. Bizde 6 TL. Yani şimdi bize unlar zamlı geldi. Her şeye zam geliyor. Maalesef gerekiyor. Dönemiyorsun. Bak şimdi de maya zamlanıyor. Un, tuz, bunlar benim kullandığım şeyler. Elektriğe, doğalgaza zam, kalıyor 6 TL. 6 TL'ye başka ne alabiliyoruz? Bir onu soralım. Şu an böyle 6 TL'ye satıyorum. Ben de mecburen zam yapacağım" dedi.

ONLAR DA HAKLI MALİYETLER ARTIYOR

Ekmek satın alan Yücel Zengin ise, "Ben 8.5 TL'ye aldım. Gramajları değişiyor, ekmeğin çeşidi değişiyor. Tabi ki onlar da haklı maliyetler artıyor" dedi. Üniversite öğrencisi Çağrı Alp Güder ise, "Kahvaltı için iki açma bir poğaça aldım, 80 TL verdim" diye konuştu.

