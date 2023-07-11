  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Gram altında tarihi zirve
‹ Önceki Haber e-Ticaret Kanunu'nda AYM karar verecek e-Ticaret Kanunu'nda AYM karar verecek Sonraki Haber › İstanbul'da farklı ekmek fiyatlarına denetim İstanbul'da farklı ekmek fiyatlarına denetim

Gram altında tarihi zirve

11.07.2023 - 12:19 | Son Güncelleme :
Gram altında tarihi zirve | Altın Haberleri

Altın fiyatları dolardaki güçsüzlükle birlikte yükselişe geçti. Doların küresel piyasalarda zayıf seyretmesi altına prim yaptırdı. Gram altın 1627 lirayla tarihi zirvesini görmüş oldu.

Küresel piyasalar doların çizdiği yönle yol bulmaya devam ediyor. ABD ekonomisindeki enflasyon sorununun devam etmesi nedeniyle Fed'in faiz artırımı yapacağı beklentisi sürüyor. Fed'in 2 kez daha faiz artırıp sonrasında faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Faiz indirimlerinin 2024'te başlaması beklenirken piyasalar da öngörüleri satın almaya başladı.

Doların küresel piyasalarda zayıf seyretmesiyle birlikte ons altın fiyatları 20 Haziran 2023'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ons altın güne 1925 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1924 dolar en yüksek de 1938 doları gördü. Şu sıralar 1931 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Gram altın fiyatları 1627 lirayla tarihi zirveye ulaştı. Gram altın güne 1615 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1611 lira, en yüksek de 1627 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1621 liradan işlem görüyor. Gram altın yılbaşına göre yüzde 48, son bir yılda ise 68 kazandırdı. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
6.363 Değişim: 0,00% Hacim : 133.212 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 6.235 11.07.2023 Yüksek 6.387
Açılış: 6.371
26,1008 Değişim: 0,03%
Düşük 26,0480 12.07.2023 Yüksek 26,1358
Açılış: 26,0934
28,7950 Değişim: 0,20%
Düşük 28,3967 12.07.2023 Yüksek 28,8221
Açılış: 28,7366
1.626,81 Değişim: 0,28%
Düşük 1.619,42 12.07.2023 Yüksek 1.629,64
Açılış: 1.622,32
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.