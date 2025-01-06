İstanbul taksilerinde yeni dönem! Yerlilik oranı kalktı...

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İstanbul'da taksi sahipleri araç değişiminde farklı marka ve modelden araçlara da plaka takabilecek. Yüzde 50 oranında yerlilik aranan ticari taksilerde bu şart UKOME toplantısında kaldırıldı. Böylece C segmenti olan ve yüzde 50'den fazla yerlilik şartlı araçlarda ilk alımda (sıfır kilometre) her yıl tahkuk şartı ile 6 yıl kullanım getirildi.

Yüzde 50'den fazla yerlilik oranına sahip araçlarda ise ilk alım 0-2 yaş kullanımda 6'ncı yıldan sonra tahkuk şartı getirildi ve yaş da 9 olarak belirlendi.

B segmenti araçlara plaka takılması teklifiyse reddedildi.

HANGİ ARAÇLARA PLAKA TAKILABİLECEK?

-Fiat Egea

-Toyota Corolla Sedan (Benzin, Hibrit)

-Renault Megane Sedan (Benzin, Dizel)

-Citroen C4X

-Ford Focus Sedan

-Honda Civic Sedan

-Hyundai Elentra

-Skoda Octavia