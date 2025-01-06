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İstanbul taksilerinde yeni dönem! Yerlilik oranı kalktı...

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#Taksi#İstanbul#C Segment
İstanbul taksilerinde yeni dönem Yerlilik oranı kalktı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 15:19

İstanbul'da faaliyet gösteren ticari taksilere yönelik UKOME toplantısında araç değişikliklerinde yüzde 50'den fazla yerlilik aranması şartı kaldırıldı.

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İstanbul'da taksi sahipleri araç değişiminde farklı marka ve modelden araçlara da plaka takabilecek. Yüzde 50 oranında yerlilik aranan ticari taksilerde bu şart UKOME toplantısında kaldırıldı. Böylece C segmenti olan ve yüzde 50'den fazla yerlilik şartlı araçlarda ilk alımda (sıfır kilometre) her yıl tahkuk şartı ile 6 yıl kullanım getirildi.

Yüzde 50'den fazla yerlilik oranına sahip araçlarda ise ilk alım 0-2 yaş kullanımda 6'ncı yıldan sonra tahkuk şartı getirildi ve yaş da 9 olarak belirlendi.

B segmenti araçlara plaka takılması teklifiyse reddedildi.

HANGİ ARAÇLARA PLAKA TAKILABİLECEK?

-Fiat Egea
-Toyota Corolla Sedan (Benzin, Hibrit)
-Renault Megane Sedan (Benzin, Dizel)
-Citroen C4X
-Ford Focus Sedan
-Honda Civic Sedan
-Hyundai Elentra
-Skoda Octavia

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#Taksi#İstanbul#C Segment

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