İstanbul taksilerinde yeni dönem! Yerlilik oranı kalktı...

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İstanbul'da taksi sahipleri araç değişiminde farklı marka ve modelden araçlara da plaka takabilecek. Yüzde 50 oranında yerlilik aranan ticari taksilerde bu şart UKOME toplantısında kaldırıldı. Böylece C segmenti olan ve yüzde 50'den fazla yerlilik şartlı araçlarda ilk alımda (sıfır kilometre) her yıl tahkuk şartı ile 6 yıl kullanım getirildi.
Yüzde 50'den fazla yerlilik oranına sahip araçlarda ise ilk alım 0-2 yaş kullanımda 6'ncı yıldan sonra tahkuk şartı getirildi ve yaş da 9 olarak belirlendi.
B segmenti araçlara plaka takılması teklifiyse reddedildi.
HANGİ ARAÇLARA PLAKA TAKILABİLECEK?
-Fiat Egea
-Toyota Corolla Sedan (Benzin, Hibrit)
-Renault Megane Sedan (Benzin, Dizel)
-Citroen C4X
-Ford Focus Sedan
-Honda Civic Sedan
-Hyundai Elentra
-Skoda Octavia