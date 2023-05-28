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İstanbul iş dünyasından seçim değerlendirmesi

28.05.2023 - 21:24 | Son Güncelleme :
İstanbul iş dünyasından seçim değerlendirmesi | Genel Haberler

İTO Başkanı Şekib Avdagiç “2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne büyük işler düşüyor” dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne büyük işler düşüyor. Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız” dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabı üzerinden seçimi değerlendirdi. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Avdagiç, “2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne büyük işler düşüyor. Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız” ifadelerini kullandı.

Şekib Avdagiç, açıklamasında şunları kaydetti: "Türk halkının teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Sonuçlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Seçim süreci geride kaldı. 85 milyon, birlik ve beraberlik içinde 21’inci yüzyıl yürüyüşümüze devam etmeliyiz.”


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