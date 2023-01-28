İstanbul Finans Merkezi Nisan'da açılıyor! Paranın nabız burada atacak | Genel Haberler

İstanbul Finans Merkezi’nde çalışmalar havadan görüntülendi Ekonomi kurumları açılıştan itibaren kısım kısım taşınmaya başlayacak. Tamamlandığında sayılı finans merkezlerinden olacak.

Megakent İstanbul’u dünyanın önemli finans merkezlerinden biri haline getirecek İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinde sona yaklaşıldı. İFM inşaatı çalışmalarında işçilerin gökdelenlerden halatlarla sarkarak çalışmalar yaptıkları görüldü. Çalışmalarda sona yaklaşılan İstanbul Finans Merkezi havadan görüntülendi.



Türkiye’nin metropolü İstanbul’u dünyanın en önemli finans merkezlerinde biri haline getirecek İstanbul Finans Merkezi’nde çalışmalarda adım adım sona gelindi. 2021 yılında başlanan proje, Nisan ayında teslime hazır olacak. Projede çalışmalar dron ile görüntülendi.

BAKAN KURUM, NİSAN AYINI İŞARET ETTİ



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının birlikte çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Finans Merkezinin son durumuna yönelik, geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularına yanıt veren Bakan Kurum, çalışmaların Nisan ayında bitirmeyi planladıklarını belirtti.



Türk ve uluslararası işletme ve yatırımcılarla yakın işbirliğinin merkezi haline gelecek olan İstanbul Finans Merkezi projesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul, kamu ve özel bankalar gibi finansal kuruluşlarının binaları yer alacak. Ayrıca proje alanı içinde özel yatırımcıların ofis projeleri de yer alıyor.



MERKEZ BANKASI İLK DEFA ANKARA DIŞINA ÇIKIYOR



Merkez Bankası'nda geçtiğimiz Haziran ayında ilgili birim yöneticilerine yollanan mesajla çalışanların 5 Temmuz 2022'ye kadar nakil tarihlerini bildirmeleri istendi. Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yollanan mesajda öğrenim çağında çocuğu olan çalışanların nakil tarihinin 1 Eylül 2022, olmayanların ise 30 Eylül 2022'ye kadar belirleneceği bilgisi verildi. Merkez taşınsa da Ankara'daki mevcut çalışanların tamamının mı İstanbul'a kaydırılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yine de çalışanların büyük çoğunluğunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

AKILLI ŞEHİR MODELİYLE HAYATA GEÇİRİLİYOR



Finans merkezi projesi, 1,4 milyon metrekarelik ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişi kapasiteli kongre merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel içerisinde barındıracak. Projede tasarlanan 21 ofis binası, tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayarak akıllı şehir modeliyle hayata geçiriliyor. 5 yıldızlı toplantı odaları ve dünyaca ünlü lüks restoranların yer aldığı alışveriş merkezi ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanması hedefleniyor.



İki katta toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde olacak olan ve her gün yaklaşık 100 bin çalışan ve ziyaretçiye hizmet verecek bu yeni alışveriş merkezinde dünyaca ünlü perakende markalarının mağazalarının yer alması bekleniyor.

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