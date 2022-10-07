İstanbul’da ortalama ev fiyatı 2.5 milyon TL | Genel Haberler

Azalan üretime rağmen talebin canlı olması ve rekor artış gösteren maliyetler, konut fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Hem sıfır hem de ikinci el konut fiyatları dar ve orta gelirlinin ulaşamayacağı noktaya geldi. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa tarafından yapılan araştırmaya göre, İstanbul’da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 241, kiralar ise yüzde 145 arttı.

İstanbul’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 20 bin 208 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 424 bin 960 TL oldu.

M2’Sİ 65 BİN LİRAYI AŞTI

İstanbul’da yıllık değer artışı en yüksek ilçeler ise sırasıyla Şişli, Beyoğlu, ve Ataşehir oldu. Şişli’de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 347 arttı. Şişli’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 35 bin 865 TL olurken, ortalama konut satış fiyatı 4 milyon 52 bin 745 TL seviyesinde gerçekleşti. Beyoğlu’nda son 1 yıldaki değer değişimi yüzde 333 olurken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 31 bin 441 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 164 bin 100 TL oldu. Ataşehir’de yüzde 300 artan fiyatlar ortalama konut metrekare satış fiyatının 26 bin 955 TL’ye yükselmesine neden oldu. Ataşehir’de ise ortalama konut fiyatı 3 milyon 99 bin 825 TL. Ortalama konut metrekare satış fiyatı en yüksek ilçeler sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy. Ortalama metrekare fiyatı Sarıyer’de 65 bin 593, Beşiktaş’ta 63 bin 246, Kadıköy’de 46 bin 775, Bakırköy’de 46 bin 070 TL’ye ulaştı.

Endeksa verilerine göre ortalama metrekare kira baz alındığında kira değerinin en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla Sarıyer, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli. Bu ilçeler hem konumu itibarıyla çok değerli hem de herkesin oturmak istedi yerler. Bu durum da ister istemez kiralara yansıyor. Sarıyer’de ortalama metrekare kira 216 TL, ortalama kira ise 25 bin 475 TL. Beyoğlu’nda ortalama metrekare kira 177 TL, ortalama kira 17 bin 679 TL oldu. Beşiktaş’ta ise ortalama metrekare kira 176 TL, ortalama kira 21 bin 197 TL.

ŞEHİRİÇİ GÖÇ HAREKETİ

İstanbul’daki konut fiyatları ve kiralar şehirler arası göçün yanında şehiriçi bir hareketliliğe de neden oldu. Özellikle Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi merkezi ilçelerde kiraların hızlı yükselişi nedeniyle genç profesyoneller, öğrenciler, işçiler başta olmak üzere insanlar kentin merkezinden daha uzak ilçelere taşınmaya başladı. Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Ümraniye gibi ilçeler bu yeni göç dalgasıyla merkezden gelen genç profesyonellerin yeni yaşam alanları oldular. Son 1 yılda konut fiyatları Ümraniye’de yüzde 283, Avcılar’da yüzde 237, Küçükçekmece’de yüzde 224, Bahçelievler’de yüzde 223, Başakşehir’de yüzde 205 arttı. Bu durumun oluşmasında ulaşım başta olmak üzere kamu yatırımlarının da önemli bir etkisi var. Metro ağlarının genişlemesi hem hat boyunca gayrimenkullerin değerinin artmasına hem de insanların kent içinde hareket alanının genişlemesine neden oldu.

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