  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • İstanbul’da ortalama ev fiyatı 2.5 milyon TL
‹ Önceki Haber Japonya'da 24 yıl sonra bir ilk Japonya'da 24 yıl sonra bir ilk Sonraki Haber › Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak beraberce yeneceğiz Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak beraberce yeneceğiz

İstanbul’da ortalama ev fiyatı 2.5 milyon TL

07.10.2022 - 08:40
İstanbul’da ortalama ev fiyatı 2.5 milyon TL | Genel Haberler

Azalan üretime rağmen talebin canlı olması ve rekor artış gösteren maliyetler, konut fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Hem sıfır hem de ikinci el konut fiyatları dar ve orta gelirlinin ulaşamayacağı noktaya geldi. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa tarafından yapılan araştırmaya göre, İstanbul’da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 241, kiralar ise yüzde 145 arttı.

İstanbul’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 20 bin 208 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 424 bin 960 TL oldu.

M2’Sİ 65 BİN LİRAYI AŞTI

İstanbul’da yıllık değer artışı en yüksek ilçeler ise sırasıyla Şişli, Beyoğlu, ve Ataşehir oldu. Şişli’de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 347 arttı. Şişli’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 35 bin 865 TL olurken, ortalama konut satış fiyatı 4 milyon 52 bin 745 TL seviyesinde gerçekleşti. Beyoğlu’nda son 1 yıldaki değer değişimi yüzde 333 olurken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 31 bin 441 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 164 bin 100 TL oldu. Ataşehir’de yüzde 300 artan fiyatlar ortalama konut metrekare satış fiyatının 26 bin 955 TL’ye yükselmesine neden oldu. Ataşehir’de ise ortalama konut fiyatı 3 milyon 99 bin 825 TL. Ortalama konut metrekare satış fiyatı en yüksek ilçeler sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy. Ortalama metrekare fiyatı Sarıyer’de 65 bin 593, Beşiktaş’ta 63 bin 246, Kadıköy’de 46 bin 775, Bakırköy’de 46 bin 070 TL’ye ulaştı.

Endeksa verilerine göre ortalama metrekare kira baz alındığında kira değerinin en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla Sarıyer, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli. Bu ilçeler hem konumu itibarıyla çok değerli hem de herkesin oturmak istedi yerler. Bu durum da ister istemez kiralara yansıyor. Sarıyer’de ortalama metrekare kira 216 TL, ortalama kira ise 25 bin 475 TL. Beyoğlu’nda ortalama metrekare kira 177 TL, ortalama kira 17 bin 679 TL oldu. Beşiktaş’ta ise ortalama metrekare kira 176 TL, ortalama kira 21 bin 197 TL.

ŞEHİRİÇİ GÖÇ HAREKETİ

İstanbul’daki konut fiyatları ve kiralar şehirler arası göçün yanında şehiriçi bir hareketliliğe de neden oldu. Özellikle Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi merkezi ilçelerde kiraların hızlı yükselişi nedeniyle genç profesyoneller, öğrenciler, işçiler başta olmak üzere insanlar kentin merkezinden daha uzak ilçelere taşınmaya başladı. Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Ümraniye gibi ilçeler bu yeni göç dalgasıyla merkezden gelen genç profesyonellerin yeni yaşam alanları oldular. Son 1 yılda konut fiyatları Ümraniye’de yüzde 283, Avcılar’da yüzde 237, Küçükçekmece’de yüzde 224, Bahçelievler’de yüzde 223, Başakşehir’de yüzde 205 arttı. Bu durumun oluşmasında ulaşım başta olmak üzere kamu yatırımlarının da önemli bir etkisi var. Metro ağlarının genişlemesi hem hat boyunca gayrimenkullerin değerinin artmasına hem de insanların kent içinde hareket alanının genişlemesine neden oldu.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.004 TL        
BORSA
999 TL        
DOLAR
996 TL        
EURO
994 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.