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Japonya'da 24 yıl sonra bir ilk

07.10.2022 - 08:30
Japonya'da 24 yıl sonra bir ilk | Genel Haberler

Dünyanın önde gelen ekonomilerinden Japonya'da döviz müdahaleleri nedeniyle rezervler yüzde 4,2 oranında düştü.

Bir dönem küresel ekonominin parlayan yıldızı olan Japonya ekonomisi döviz kurlarındaki artışın önüne geçmek için rezerv satmaya başladı. Japonya'nın döviz rezervleri 24 yıl sonra yapılan ilk müdahalenin ardından yüzde 4,2 oranında düştü.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ülkenin döviz rezervlerinin 54.1 milyar dolar azalarak 1,2 trilyona gerilediği açıklandı.

Yabancı menkul kıymetler ise Eylül ayı sonunda 1,04 trilyon dolardan 985 milyar dolara düştü.

1998'DEN SONRA İLK

Japonya hükümeti 1998 yılından sonra ilk kez yen alıp dolar satarak piyasaya müdahale etmiş oldu.

ALTIN REZERVLERİ 45,4 MİLYAR DOLAR

Japonya'nın elinde tuttuğu altın rezervi ise 45,4 milyar dolar oldu. Ağustos ayında bu oran 47,6 milyar dolardı.


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