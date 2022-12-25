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İstanbul’da ekmeğe zam geldi

25.12.2022 - 07:35 | Son Güncelleme :
İstanbul’da ekmeğe zam geldi | Genel Haberler

İstanbul Ticaret Odası (İTO), meclis toplantısında, İstanbul’da azami 19.05 TL olan ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 28.9 zam yapma kararı aldı.

Buna göre; ekmeğin kilogram fiyatı İstanbul’da 1 Ocak’tan itibaren 25 TL’ye çıkacak ve 210 gramlık ekmek yılbaşından sonra 5 TL’ye satılacak. Şu an 4 TL’ye satılan 210 gramlık ekmek, yılbaşından sonra 5 TL’ye satılabilecek. Alınan kararla İstanbul’da ekmek fiyatı, bir yıl içinde toplam 71.4 oranında zamlanmış olacak. Bu arada İTO tarifesine göre 210 gramlık ekmek bugün 4 TL’ye satılması gerekirken İstanbul’un büyük bölümünde zaten 5 lira fiyatla raflarda yerini alıyor.


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